Portos de Galicia cederá una parcela en el puerto de Rianxo para aparcamiento público

Visita de la conselleira do Mar al puerto de Rianxo Luis Polo

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, cederá temporalmente al Concello de Rianxo una parcela contigua al auditorio municipal para su uso como aparcamiento público, usuarios portuarios y vecindad en general. Así lo comunicó este martes la conselleira, Marta Villaverde, en una visita a la zona, en la que estuvo acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez.

Villaverde explicó que se trata de una parcela de más de 6.000 metros cuadrados que, a día de hoy, no registra actividad portuaria y fue solicitada por el Concello. Portos de Galicia facilitará su uso como aparcamiento público hasta que se presente una propuesta de actuación en este espacio.

Para confirmar esta cesión, la administración autonómica y el Concello de Rianxo firmarán un convenio de colaboración en virtud del cual el ente público pondrá a disposición del gobierno municipal este espacio sin cobro de tasas y este asumirá las obras de pavimentación y el mantenimiento de la parcela.

Nuevo puerto deportivo

Durante su visita al puerto rianxeiro, la conselleira do Mar recordó, además, que Portos otorgó el pasado mes de noviembre la concesión al Club Náutico de Rianxo para la construcción y explotación de unas instalaciones náutico deportivas con un presupuesto previsto de 1,7 millones de euros.

Las obras proyectadas consisten en la dotación de 174 nuevas plazas e amarre de las que 134 se construirán en la primera fase y 40 más en la segunda. Todos los atranques dispondrán de suministro de agua y electricidad. También se renovarán las edificaciones en tierra con nuevas edificaciones para cafetería, oficinas, vestuarios y pañol para vela ligera.

Finalmente, también trasladó los avances en la tramitación del proyecto de mejora de la operatividad del puerto rianxeiro, que contempla la dotación de plazas de amarre para los cerca de 300 usuarios actuales de esta instalación.