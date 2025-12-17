Mi cuenta

O Barbanza

Mar señala al puerto de Ribeira como uno de los "epicentros" del impacto de los recortes en las capturas de lirio y xarda

La Xunta advierte que las limitaciones acordadas por la Comisión Europea tendrán una influencia directa sobre la actividad económica, el empleo y la viabilidad de las empresas pesqueras

Sandra Rey
17/12/2025 13:51
Visita a la lonja ribeirense
Visita a la lonja ribeirense
Luis Polo
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este martes la lonja de Ribeira, donde aprovechó para criticar el impacto que el acuerdo europeo de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cotas para 2026 va a tener en toda la comunidad, señalando al puerto ribeirense como uno de los "epicentros" en las descargas de lirio y xarda, que se verán afectadas.

Durante la visita, Villaverde destacó que Ribeira es líder en Galicia en las capturas de lirio, una especie que cuenta además con una marca colectiva propia, 'Lirio de Ribeira', impulsada por al Cooperativa do Mar Santa Uxía de Ribeira (OPP 83). Más de la mitad de la facturación que genera esta especie en las lonjas gallegas (19,6 millones), corresponden a la procedente de la capital do Barbanza (10,2 millones).

Esta importancia se extiende también hasta la xarda, otra de las especies con mayor volumen de descargas y valor comercial en la lonja ribeirense y en el conjunto del sistema portuario gallego. Este año las ventas en la comunidad superaron los 7,6 millones de euros de los cuales 1,6 corresponden a este municipio. Estos números motivan la fuerte oposición de Galicia a unas posibilidades de pesca para el 2026 "inasumibles e gravemente prexudiciais".

La conselleira advirtió de que los recortes aprobados para estas pesqueras tienen un impacto directo sobre la actividad económica, el empleo y la viabilidad de las empresas en un puerto fuertemente especializado en estas especies, lo que refuerza la preocupación de la Xunta ante un acuerdo que no incorporó la necesaria dimensión socioeconómica. 

En este contexto, Villaverde recordó el papel activo de la Xunta durante el proceso negociador, con la aportación de informes detallados sobre el impacto socioeconómico de los recortes, en los que se advertía de las consecuencias negativas para la flota gallega y para el conjunto de la cadena mar-industria. Unos informes que, lamentó, no se tuvieron en cuenta por la Comisión Europea. 

