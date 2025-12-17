Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La Xunta invierte 240.000 euros en la ampliación de la guardería de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal

Con esta actuación, el complejo cuenta con dos nuevas aulas que permiten aumentar el servicio en 40 plazas más cada una

Sandra Rey
17/12/2025 12:54
La consellería, Fabiola García, visitando la escuela infantil
La consellería, Fabiola García, visitando la escuela infantil
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, acompañada del director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, asistió este martes a la inauguración de la ampliación de la escuela infantil del parque empresarial de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal, una actuación en la que la Xunta invirtió 240.000 euros y con la que se duplicó su capacidad hasta lograr casi 80 plazas que serán gratuitas.

En concreto, la ampliación permitió crear dos nuevas aulas que permitirán ampliar el servicio en 40 plazas más y atender así a casi 80 menores de todo el municipio. 

Asimismo, durante la visita, Fabiola García recordó que la Xunta ya financió la construcción de este centro que se puso en funcionamiento en el año 2019 con una inversión de 200.000 euros, al mismo tiempo que destacó que su ubicación es idónea porque se localiza dentro del parque empresarial facilitando la proximidad a muchas familias y evitando largos desplazamientos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Visita de la conselleira do Mar al puerto de Rianxo

Portos de Galicia cederá una parcela en el puerto de Rianxo para aparcamiento público
Sandra Rey
El PortAmérica en su pasada edición

El PortAmérica sacará mañana a la venta los abonos por días
Fátima Pérez
Visita a la lonja ribeirense

Mar señala al puerto de Ribeira como uno de los "epicentros" del impacto de los recortes en las capturas de lirio y xarda
Sandra Rey
La programación de la Festa das Uvas fue presentada delante de Ravella

Ravella da marcha atrás y no soltará el racimo de globos en la Festa das Uvas
Fátima Frieiro