La Xunta invierte 240.000 euros en la ampliación de la guardería de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal

La consellería, Fabiola García, visitando la escuela infantil Cedida

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, acompañada del director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, asistió este martes a la inauguración de la ampliación de la escuela infantil del parque empresarial de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal, una actuación en la que la Xunta invirtió 240.000 euros y con la que se duplicó su capacidad hasta lograr casi 80 plazas que serán gratuitas.

En concreto, la ampliación permitió crear dos nuevas aulas que permitirán ampliar el servicio en 40 plazas más y atender así a casi 80 menores de todo el municipio.

Asimismo, durante la visita, Fabiola García recordó que la Xunta ya financió la construcción de este centro que se puso en funcionamiento en el año 2019 con una inversión de 200.000 euros, al mismo tiempo que destacó que su ubicación es idónea porque se localiza dentro del parque empresarial facilitando la proximidad a muchas familias y evitando largos desplazamientos.