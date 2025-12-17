La Asociación de Empresarios de Ribeira reparte 1.000 euros en vales de compra y para la pista de hielo

Uno de los premiados recogiendo su galardón Cedida

La Asociación de Empresarios de Ribeira ha repartido esta semana hasta 1.000 euros en vales de compra y entradas para la pista de hielo instalada en el municipio. Los premios forman parte de su Campaña de Navidad, en la que este se ha conseguido aumentar el número de registros en la página web hasta los 2.720.

Así, el premio gordo del sorteo, de 200 euros, ha ido a parar a Ignacio Gago Ayaso, del Restaurante El Golimbreo. Por su parte, los tres vales de 100 euros han sido para Maricarmen Lema Pouso de Lijó Iluminación, Rita Otero Pérez del Restaurante Náutico y Andrea Romay Santamaría de Tiendas Pillados. Finalmente, los diez vales de 50 euros tocaron en los establecimientos: Librería Mirás, Bazar de Oujo, Tiendas Cosmos, Spar Express Palmeira, Marlem Kids, Café Antoxo, Carnicería-Charcutería Manolo, Basoñas Mar, Zapatería Marlú y Cervecería Morrison.

En cuanto a las diez entradas dobles para la pista de hielo, los negocios afortunados fueron: Lencería Vensuca, Autos Dunas, Gena's, Podoloxía Santa Uxía, Ribalá, A Poutada, Os Nenos, Champion Sports, O Capricho, Max China.