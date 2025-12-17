Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El BNG impulsa nuevas acciones a favor del personal de limpieza del Hospital do Barbanza

Los nacionalistas exigen a la gerencia del centro sanitario que abra un proceso de diálogo con las trabajadoras y trabajadores

Sandra Rey
17/12/2025 17:19
Imagen de archivo del centro sanitario
El grupo parlamentario del BNG se reunió el pasado jueves con el personal de limpieza del Hospital do Barbanza con el objetivo de buscar nuevas acciones que pongan fin a la “discriminación laboral e salarial que padece o colectivo” y trasladárselas a la Comisión de Sanidade del Parlamento Gallego.

El personal lleva movilizándose desde el pasado mes de noviembre para reclamar la equiparación de sus condiciones laborales con las de plantillas de centros sanitarios de referencia gestionados directamente por el Sergas. Así, los nacionalistas exigen a la gerencia del Hospital do Barbanza que abra un proceso de diálogo con el personal y poder “garantir condición laborais dignas”.

