Boiro celebra la segunda edición del partido benéfico de la Guardia Civil contra el clero

Los concejales, el párroco y el subteniente durante la presentación Cedida

El Concello de Boiro celebra el próximo domingo la segunda edición del partido benéfico de la Guardia Civil contra el clero del municipio, que tendrá lugar el campo de fútbol de Vista Alegre. El evento fue presentado ayer por el concejal de Política Social, Raúl Treus; el concejal Francisco Bermúdez; el párroco de Boiro, Juan Bermúdez; y el subteniente de la Guardia Civil, José Antonio Fernández.

Se trata de un encuentro solidario en el que todo lo recaudado será en beneficio de Cáritas parroquial de Boiro: “É un encontro que fai comunidade en beneficio do traballo invisible que Cáritas fai durante todo o ano atendendo as necesidades básicas de familias do noso municipio”, reconoció Raúl Treus.

En la pasada edición se recaudaron casi 4.000 euros: “Actividades como esta mostran que, traballando xuntos, podemos facer cousas importantes en beneficio dos demais”, afirmó el párroco de Boiro. Por su parte, el subteniente apuntó que se trata de una iniciativa “para pasar unha boa tarde, que a xente se divirta e xuntar fondos”. El precio de las entradas es de tres euros anticipada y cinco en taquilla.