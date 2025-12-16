Un joven resulta herido en la cabeza tras caer de un patinete eléctrico en Ribeira

Imagen de archivo de una persona circulando en patinete Gonzalo Salgado

Un joven ha resultado herido en la cabeza tras caer a la carretera mientras circulaba en patinete eléctrico. Fuentes del 112 explican que, al parecer, el afectado es el único implicado en el suceso, por lo que las primeras hipótesis dan a entender que tropezó o perdió el control del vehículo mientras circulaba.

El suceso tuvo lugar este mediodía, sobre las 13 horas, en la zona de Cubeliño, y hasta el lugar de los hechos se desplazó el helicóptero medicalizado del 061 para asistir al accidentado.