Diario de Arousa

O Barbanza

Los Bomberos de Ribeira y Boiro retoman la realización de horas extras para evitar el cierre de sus parques y garantizar la seguridad de la población

Sus representantes sindicales sostienen que la Xerencia del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña continúa sin cumplir el convenio, ni aportar soluciones reales

Chechu López
16/12/2025 07:45
El parque comarcal de Bomberos de Ribeira no ha vuelto a cerrar desde que lo hizo el pasado 5 de diciembre
El parque comarcal de Bomberos de Ribeira no ha vuelto a cerrar desde que lo hizo el pasado 5 de diciembre
Chechu Río
La situación de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro sigue siendo crítica por la falta de personal y la mala gestión de la Xerencia del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, según indican los representantes sindicarles de los trabajadores. Sin embargo, desde la semana pasada, a pesar de que los trabajadores sostienen que esa Xerencia continúa sin cumplir el convenio ni aporta soluciones reales, los bomberos con sede en los lugares de Xarás y de Espiñeira decidieron retomar la realización de horas extraordinarias, con lo que se dan pasos para tratar de evitar el cierre de sus instalaciones.

Señalaron que hacen eso “nun exercicio de responsabilidade profesional” y con el “único obxectivo de garantir a seguridade da poboación e evitar deixar sen atención situacións de emerxencia”. Pero, advierten que a la Xerencia no le importó nada cuando el parque ribeirense cerró cinco días entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre. Y precisaron que su decisión la adoptaron a pesar de que se siguen incumpliendo artículos del convenio colectivo, en materia de contratación y de condiciones laborales y seguridad.

Situación límite

Desde la representación sindican apuntan que la situación límite por la que atraviesan los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y Boiro es consecuencia de la falta de personal estructural, así como del incumplimiento de los acuerdos firmado y de una “xestión deficiente por parte da Xerencia do Consorcio”. Recordaron que en febrero de 2024 se desconvocó la huelga autonómica con la premisa de firmar una convenio y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que recogerían la contratación de 102 nuevos para todos los parques comarcales de toda Galicia, de los que 42 serían contratados en la provincia de A Coruña, con seis para el parque de Ribeira y cuatro para las instalaciones de Boiro, con lo que pasarían a contar con dotaciones de 18 y 22 bomberos, respectivamente, para la cobertura de los turno.

 Pese a ese refuerzo, los representantes de los trabajadores advierten que todavía seguirían siendo insuficientes y no permitirían la cobertura de la totalidad de las horas estructurales. Además, el acuerdo de esa incorporación de nuevos profesionales se hacía con la obligación de que ese personal se incorporase antes de finalizar el año 2024, pero a día de hoy todavía no se incorporó efectivo nuevo algún. Y añaden que, en el escenario más optimista, la llegada de los nuevos bomberos no se produciría hasta mediados de 2026.

Sin cobertura

Los representantes de los bomberos comarcales subrayan que esta falta de personal está teniendo consecuencias directas sobre la ciudadanía, pues recuerdan que, en las últimas semanas, parques como el de Ribeira permanecieron cerrados en distintos turnos -el de Boiro no cerró últimamente porque en caso de que faltase personal se movilizó a profesionales destinados en otros parques-, dejando sin cobertura de emergencias a las localidades de O Barbanza y sus áreas de influencia. “O funcionamento do servizo depende, en gran medida, das horas extraordinarias voluntarias que realiza o persoal fixo, con cargas de traballo moi por riba do razonable”, precisó un representante sindical de los Bomberos de Ribeira y de Boiro.

El parque comarcal de Bomberos de Ribeira no estuvo operando con normalidad entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre, cuando acumuló el cierre de hasta cinco turnos, de 24 horas cada uno, durante esos once días. En tres de esas ocasiones se debió a que sólo había un profesional en activo, cuando el mínimo exigido para que funcione el turno es de dos, mientras que en las otras ocasiones fue por decisión del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento de A Coruña que lo gestiona, mandando “forzosamente” a sus bomberos al parque de Arteixo para evitar el cierre de este último.

90 cierres en 2024

Cabe recordar que en 2024 fueron del orden de 90 jornadas las que las instalaciones del parque comarcal de Bomberos de Ribeira permanecieron cerradas, al no contar con personal suficiente disponible, pues precisa de un mínimo de dos bomberos para prestar el servicio, por lo que las incidencias que se registraron y para las que se requería su intervención fueron atendidas por los compañeros destinados en la localidad boirense. Por su parte, el parque de Boiro sólo cerró por falta de personal el 28 de diciembre de 2024, fecha en la que Ribeira se mantuvo abierta gracias al refuerzo de dos bomberos que se desplazaron desde Arzúa.

El representante sindical de estos trabajadores indicó que “debido á pésima xestión do actual xerente, e a complicidade do director xeral de Emerxencias, este servizo está en perigo, e non por culpa nosa”. Precisó que “debido á falta de persoal estrutural que temos dende xa fai moitos anos nos nosos parques, o xerente tomou a decisión unilateral e irresponsable de pechar o parque de Ribeira, deixando á nosa zona de influencia, da capital barbanzana, A Pobra e Porto do Son, cun tempo de resposta inaceptable, tendo que ser atendido polo parque de Boiro”.

Los trabajadores aseguran que la solución pasa por contratar a los trabajadores comprometidos, la mejora de material y una planificación que sea responsable

En este sentido, declaró que ello supone “menos seguridade para os nosos veciños cando máis o necesitan”. Y acusa al gerente del Consorcio de “non cumprir coas súas obrigas para dotar de persoal aos parques, trata aos bombeiros con prepotencia e falta de man esquerda, evidenciando que non lle importa nin o servizo nin o persoal”, y subraya que esto supone “tratarnos como cidadáns de Segunda. Non imos permitir que se xogue coa seguridade da nosa xente, e esiximos a súa dimisión”, dijo. A esta problemática se suma la falta de medios materiales, pues los vehículos son antiguos, las herramientas resultan insuficientes y el equipamiento está deteriorado, “convertíndose en situacións que evidencian unha xestión improvisada e sen planificación a longo prazo”, agregaron esos representantes.

Inacción

Los bomberos de los parques comarcales de Ribeira y de Boiro quieren dejar claro que no se trata de un problema político, ni de falta de presupuesto, ya que este último está aprobado, sino que “a causa real desta situación é un problema de xestión, derivado da inacción da Xerencia do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, que non executou os acordos asinados, non atendeu as peticións de reunión do comité e non garantiu un servizo de emerxencias estable e seguro”, detallaron.

Por ello, el personal de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y Boiro anuncia que continuará reclamando las soluciones inmediatas y necesarias para acabar con los problemas y que pasan por la contratación de los trabajadores comprometidos en su día, además de la mejora de los medios materiales de que disponen en la actualidad y una planificación responsable que garantice un servicio público esencial a la altura de las necesidades de la ciudadanía.

