O Barbanza

Los animales cogen protagonismo en una exposición enmarcada en el Nadal Cultural de Ribeira

La apertura de la muestra tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, a las 20 horas, en el Centro Culturas Lustres Rivas

Sandra Rey
16/12/2025 13:39
Imagen de archivo de una anterior muestra en el Centro Cultural Lustres Rivas
El Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira acoge una nueva muestra dentro de la programación del Nadal Cultural del Concello de Ribeira: 'Besties', una exposición de la ribeirense Pilar Ageitos y en la que los animales son los protagonistas.

Se trata de una muestra a beneficio de la asociación protectora Callejeros Barbanza, compuesta por un total de 35 piezas en las que se representan osos polares, liebres, perros, nutrias y más. Así, Ageitos captura con la técnicas de la acuarela a los mejores amigos del ser humano, a los "besties" de pelo o de plumas.

La apertura de la exposición tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, a las 20 horas, y contará con la participación de la propia artista en la compañía de la concejala de Cultura, Ana Barreiro.

Trayectoria de Pilar Ageitos

Pilar Ageitos (Ribeira, 1970) mostró interés por el arte desde muy pequeñas y, con el tiempo, se licenció en Bellas Artes en Salamanca, una época en la que realizó una estancia de Erasmus en los Países Bajos y en la que conoció el último arte de vanguardia. A partir de ese momento, dio un salto en su búsqueda creativa.

Actualmente, experimenta variedad de soportes, técnicas y lenguajes expresivas, pero la investigación gráfica entorno a las figuras humanas y animales es el eje de su obra en cualquiera de sus fases evolutivas.

Desde el 2015 dirige en Ribeira un taller en el que el arte está al servicio de las necesidades del alumnado: Espazo Creativo Nume. 

