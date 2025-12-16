La Xunta da luz verde al proyecto de una nave de productos cárnicos en Ribeira

Imagen de archivo del parque industrial

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, da luz verde ambiental a la adecuación de una nave industrial en el polígono de Xarás, en Ribeira, destinada a la elaboración de productos cárnicos.

Según expone el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería, no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto siempre que se respete tanto lo recogido en el documento ambiental.

Así, el objeto del proyecto evaluado es la modificación de una nave ya existente en el polígono industrial ribeirense en Xarás (anteriormente dedicada a la industria del pescado) con el fin de conseguir una planta totalmente innovadora para elaborar productos cárnicos (hamburguesas, alitas de pollo, adobados de zorza, empanados...), con una capacidad de producción estimada de 2.750 toneladas al año.

El edificio existente es una nave industrial con estructura de hormigón armado prefabricado de 1.939 metros cuadrados y planta rectangular. Las obras a ejecutar por Elaborados Moibó SL pretenden organizar la edificación en tres alturas que acogerán 2.699,75 metros cuadrados construidos, distribuidos en sótano, planta baja y primera planta.

Ahora, una vez emitido el IIA, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar la ampliación, la resolución sobre el proyecto se ha remitido a la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, órgano substantivo encargado de tramitar el conjunto del proyecto y de autorizarlo en última instancia.