Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La Xunta da luz verde al proyecto de una nave de productos cárnicos en Ribeira

La instalación será en el polígono de Xarás y la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático no prevé que la actuación tenga un impacto significativo en el entorno

Sandra Rey
16/12/2025 12:53
Imagen de archivo del parque industrial
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, da luz verde ambiental a la adecuación de una nave industrial en el polígono de Xarás, en Ribeira, destinada a la elaboración de productos cárnicos.

Según expone el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería, no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto siempre que se respete tanto lo recogido en el documento ambiental. 

Así, el objeto del proyecto evaluado es la modificación de una nave ya existente en el polígono industrial ribeirense en Xarás (anteriormente dedicada a la industria del pescado) con el fin de conseguir una planta totalmente innovadora para elaborar productos cárnicos (hamburguesas, alitas de pollo, adobados de zorza, empanados...), con una capacidad de producción estimada de 2.750 toneladas al año.

El edificio existente es una nave industrial con estructura de hormigón armado prefabricado de 1.939 metros cuadrados y planta rectangular. Las obras a ejecutar por Elaborados Moibó SL pretenden organizar la edificación en tres alturas que acogerán 2.699,75 metros cuadrados construidos, distribuidos en sótano, planta baja y primera planta.

Ahora, una vez emitido el IIA, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar la ampliación, la resolución sobre el proyecto se ha remitido a la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, órgano substantivo encargado de tramitar el conjunto del proyecto y de autorizarlo en última instancia.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

A la derecha, Araceli Bugallo durante la prueba en Madrid

Araceli Bugallo se sube al podio en el ranking absoluto celebrado en A Coruña
María Caldas
Imagen de la visita a los trabajos

El delegado de Gobierno, Pedro Blanco, destaca en Boiro los más de 1,5 millones destinados a mejorar la Casa de Cultura
Sandra Rey
Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio

La ruptura de la negociación aboca a la conserva a las movilizaciones
Olalla Bouza
El ideal gallego

Fajardo pide a Ravella que desista en gastarse casi 10.000 euros en los globos de la Festa das Uvas
Fátima Frieiro