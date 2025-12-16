Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El delegado de Gobierno, Pedro Blanco, destaca en Boiro los más de 1,5 millones destinados a mejorar la Casa de Cultura

Las obras, que ya están en marcha, tienen como objetivo ampliar y modernizar la instalación

Sandra Rey
16/12/2025 13:19
Imagen de la visita a los trabajos
Imagen de la visita a los trabajos
Cedida
El delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó este martes en Boiro los más de 1,5 millones de euros que el Gobierno de España destina para la ampliación y modernización de la Casa da Cultura del municipio barbanzano, procedentes del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP).

La mejora de la instalación, que ya está en marcha, tiene como objetivo dotar de un nuevo auditorio al edificio, así como de una biblioteca renovada que cuente con una sala de estudio, una de informática, una ludoteca y un archivo capaces de dar respuesta a las necesidades de la vecindad. 

La parte principal del proyecto será la ampliación de las instalaciones, pasando de 1.792 a contar con 2.927 metros cuadrados. Así, en la nueva Casa da Cultura convivirán una parte administrativa, en la que se distribuirán distintos espacios de trabajo y atención al público, una sala de reuniones y estancias destinadas a almacén y archivo. 

Asimismo, se contempla que el edificio sea eficiente energéticamente gracias a la mejora del aislamiento térmico y a la instalación de placas fotovoltaicas. Además, será totalmente accesible al crearse un recorrido desde la Avenida da Constitución con zonas de sombra, reduciendo las pendientes. 

Una inversión mayor

Por otro lado, Pedro Blanco también puso en valor el impacto total de los más de 3,6 millones de euros del Gobierno de España con los que se beneficia el Concello de Boiro, incluyendo la modernización del Centro Comercial Aberto, el impulso a la digitalización con el Plan UNICO y su eficiencia energética a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), la dinamización turística con el Plan de Sostenibilidad do Barbanza o la lucha contra la violencia machista mediante el Pacto de Estado. 

