El BNG de Ribeira denuncia el rechazo del PP local a las enmiendas para los presupuestos de la Xunta

Miembros del Bloque ribeirense Cedida

EL BNG de Ribeira denuncia el veto total del Partido Popular local a todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a los presupuestos de la Xunta para el año 2026. El portavoz municipal, Luis Pérez Barral, califica la actitud de los populares como “un exercicio de soberbia e reflicte a actitude dun goberno estancado que non pensa nas necesidades da xente”.

“O PP confunde a maioría absoluta con absolutismo ao votar non a todo, mesmo a propostas asumibles que buscaban mellorar a sanidade, a educación, a vivdena ou o desenvolvemento económico de Ribeira”, señala el portavoz nacionalista.

Entre las enmiendas rechazadas se encuentran actuaciones como la dotación de personal sanitario suficiente en los centros de salud de Ribeira y Aguiño, la construcción de vivienda protegida, así como la construcción de una escuela infantil pública. También, la propuesta de financiar el nuevo polígono industrial o la construcción de la residencia pública das Saíñas.

Asimismo, desde el Bloque tamén critican el “silencio cómplice” del gobierno municipal “que non foi quen de esixir á Xunta un trato xusto para o municipio”, sentencian.