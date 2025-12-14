El Museo Valle-Inclán de A Pobra, Antonio Pérez y Manuel Olveira reciben los 'sereos' de los XIX Premios Barbantia 2025

Los ganadores de los XIX Premios Barbantia da Cultura 2025 recibieron los 'sereos' de manos de las autoridades que ocuparon la mesa presidencial

El pintor ribeirense Antonio Pérez; el artista, escritor y crítico de arte Manuel Olveira y el Museo Valle-Inclán de A Pobra recibieron ayer en una gala celebrada en la vecina localidad de Porto do Son los 'sereos' que los distinguen como los ganadores de los XIX Premios Banbantia da Cultura 2025, que convoca la entidad que cumple su 21º aniversario, en las categorías de la trayectoria cultural en O Barbanza, de la cultura gallega y de la iniciativa cultural en la comarca, respectivamente. Fue un acto que estuvo amenizado por las intervenciones musicales del grupo Ebora, que interpretó la 'Muiñeira de Cerdeira', 'Xota de Eva' y A Miña María', entre otras piezas, y por la BMT Suevia, dirigida por Pepe Romero y que interpretó 'Himno de Galicia-Camposa'.

Cabe recordar que el Museo Valle-Inclán de A Pobra superó en la votación en la Mejor Iniciativa Cultural en O Barbanza a los otros dos aspirantes, que eran la Editorial Bourel, del escritor y editor ribeirense Antonio Piñeiro, y el grupo de música antigua Os Menetreis, fundado hace dos décadas en Boiro por Xosé Ramón España Lorenzo. Los encargados de recoger de manos el galardón del alcalde sonense, Luis Oujo, fueron el alcalde pobrense, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, y que realizaron unas breves intervenciones.

Por su parte, el pintor ribeirense Antonio Pérez obtuvo más respaldos que el historiador boirense Antón Rodríguez Gallardo y la soprano noiesa Esperanza Mara en la modalidad de Trayectoria Cultura en la comarca, que él mismo recogió de manos de la presidenta de Barbantia, María Xesús Blanco. Y en el Premio Barbantia de la Cultura Gallega 2025 fue Manuel Olveira el que logró más apoyos de los votantes y se impuso al académico, escritor, filólogo, investigador, ensayista y estudioso de la literatura gallega Anxo Angueira y a la cantante boirense Sonia Lebedynski. En este caso fue su hermana Begoña la encargada de recoger el 'sereo' de manos del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso

Vitalidad creativa

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participó ayer en dicha entrega de los Premios Barbantia da Cultura 2025, una cita de la que destacó que está "plenamente consolidada" y que vuelve a poner de manifiesto "a vitalidade creativa e o talento do Barbanza". En su intervención, el máximo responsable de la institución provincial se refirió a la intensa labor de la en tidad impulsora de estos galardones y a la que agradeció su “compromiso, constancia e papel esencial na vida cultural da comarca”.

También recordó que dicha asociación surgió por iniciativa de un "grupo de amigos" vinculados a la creación cultural que decidieron "soñar en grande" y constituir un espacio común en el que las ideas y la cultura pudiesen "circular libremente". Y agregó que, a lo largo de los años, ese sueño "consolidouse, derrubando fronteiras municipais e actuando como plataforma de encontro entre institucións, concellos, artistas e entidades".

Revulsivo cultural

Formoso destacó el carácter de Barbantia como “revulsivo cultural” y “exemplo de cidadanía comprometida”, y ensalzó su capacidad de apoyar a nuevos creadores y ofrecer soporte y orientación a las personas que inician su trayectoria artística. Así, el presidente coruñés también incidió en el compromiso de su institución con la cultura como derecho y herramienta de cohesión social, para lo que recordó el funcionamiento de la Rede Cultural, "que garante programación anual en toda a provincia cun investimento superior aos dous millóns de euros". Y subrayó que su apuesta es por una cultura "accesible, diversa, aberta e transformador, guiada por principios como a igualdade, a memoria, a lingua e a transparencia".

El presidente provincial aprovechó para felicitar a los premiados, destacando que sus trayectorias y proyectos representan “a forza colectiva da cultura” y contribuyen a proyectar a O Barbanza como un territorio cultural con un futuro prometedor. Y reafirmó el compromiso de la Diputación de A Coruña para seguir apoyando la creación y la vida cultural de la comarca, estando "ao voso lado, defendendo e promovendo esa forza cultural que nos define”.

El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, expresó su agradecimiento por el premio al Museo Valle-Inclán, del que destacó la labor que esa institución hace de la vida y obra del creador del esperpento