Las agrupaciones de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo fueron condecoradas por la Xunta por su ayuda a los afectados de la DANA de Valencia

Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo recibieron esta mañana un reconocimiento de la Xunta de Galicia, con una Medalla al Mérito en la categoría de plata, por su participación en el dispositivo especial que se desplegó desde la comunidad autónoma con motivo de la DANA que hace poco más de un año afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, al igual que lo hicieron agentes de las Policías Locales pobrense y rianxeira.

Este galardón lo recibieron en el acto de entrega de las Medallas al Mérito y Distintivos de Permanencia de Protección Civil, que tuvo lugar en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) en la localidad pontevedresa de A Estrada, y contó con la participación del presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el subdelegado del Gobierno de España en A Coruña, Julio Abalde.

En el caso de la localidad pobrense recordaron que fueron en total media docena de sus efectivos los que se repartieron en dos turnos para acudir a prestar ayuda logística y humanitaria a los damnificados por lo ocurrido, así como uno de sus agentes municipales. En el caso de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo, que acudió con cinco de sus componentes, trabajaron junto con sus compañeros de A Pobra en las tareas y lugares en que fueron requeridos, como el achique de bajos y la limpieza de instalaciones

Además, se les conceda el Distintivo de Permanencia en Protección Civil, por los años de servicio a Ignacio Javier Pérez Hermo, Raquel Piñeiro Blanco, José Joaquín Núñez Hermo, José Antonio Deira Piñeiro, José Andrés Coira Silva y María del Rosario Muñiz Vilas, de la agrupación de Boiro, así como a Francisco Javier Lojo Alcalde, de la agrupación de Rianxo.

Julio Abalde destacó el mérito del trabajo altruista de los voluntarios de Protección Civil y recordó que “o compromiso desinteresado destas persoas garante a seguridade e o benestar da cidadanía en momentos de emerxencia”. Además, hizo especial hincapié en los que participaron activamente en la respuesta frente a la DANA de Valencia en 2024, subratando0 que “o seu esforzo e dedicación son un exemplo do espírito solidario”.