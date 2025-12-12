Las agrupaciones de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo serán condecoradas por la Xunta por su ayuda a los afectados de la DANA de Valencia

David Cardalda, responsable de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, que el miércoles recibió el aguinaldo navideño, mañana recogerá una placa de plata en la sede de la Agasp Chechu Río

Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo recibirán mañana, día 13 de diciembre, un reconocimiento, en forma de placa de plata, por su participación en el dispositivo especial que se desplegó con motivo de la DANA que hace poco más de un año afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, al igual que lo hicieron agentes de las Policías Locales pobrense y rianxeira. Este galardón lo recibirán en un acto programado para las once de la mañana en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) en la localidad pontevedresa de A Estrada.

En el caso de la localidad pobrense recuerdan que fueron en total media docena de sus efectivos los que se repartieron para acudir en dos ocasiones a prestar ayuda logística y humanitaria a los damnificados por lo ocurrido, así como uno de sus agentes municipales. Así se hizo en el tradicional acto en el que el Ayuntamiento de A Pobra entrega el aguinaldo a su voluntariado, tanto en materia de servicios sociales, como de bienestar animal y de protección civil.

Además, está previsto que se les conceda el distintivo de permanencia en Protección Civil, por los años de servicio a Ignacio Javier Pérez Hermo, Raquel Piñeiro Blanco, José Joaquín Núñez Hermo, José Antonio Deira Piñeiro, José Andrés Coira Silva y María del Rosario Muñiz Vilas, de la agrupación de Boiro, así como a Francisco Javier Lojo Alcalde, de la agrupación de Rianxo.