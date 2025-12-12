Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Las agrupaciones de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo serán condecoradas por la Xunta por su ayuda a los afectados de la DANA de Valencia

Además, la Administración autonómica les concederá el distintivo de permanencia en Protección Civil a seis componentes del equipo boirense y a uno del rianxeiro 

Chechu López
12/12/2025 07:20
David Cardalda, responsable de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, que el miércoles recibió el aguinaldo navideño, mañana recogerá una placa de plata en la sede de la Agasp
David Cardalda, responsable de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, que el miércoles recibió el aguinaldo navideño, mañana recogerá una placa de plata en la sede de la Agasp
Chechu Río
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo recibirán mañana, día 13 de diciembre, un reconocimiento, en forma de placa de plata, por su participación en el dispositivo especial que se desplegó con motivo de la DANA que hace poco más de un año afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, al igual que lo hicieron agentes de las Policías Locales pobrense y rianxeira. Este galardón lo recibirán en un acto programado para las once de la mañana en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) en la localidad pontevedresa de A Estrada. 

En el caso de la localidad pobrense recuerdan que fueron en total media docena de sus efectivos los que se repartieron para acudir en dos ocasiones a prestar ayuda logística y humanitaria a los damnificados por lo ocurrido, así como uno de sus agentes municipales. Así se hizo en el tradicional acto en el que el Ayuntamiento de A Pobra entrega el aguinaldo a su voluntariado, tanto en materia de servicios sociales, como de bienestar animal y de protección civil. 

Además, está previsto que se les conceda el distintivo de permanencia en Protección Civil, por los años de servicio a Ignacio Javier Pérez Hermo, Raquel Piñeiro Blanco, José Joaquín Núñez Hermo, José Antonio Deira Piñeiro, José Andrés Coira Silva y María del Rosario Muñiz Vilas, de la agrupación de Boiro, así como a Francisco Javier Lojo Alcalde, de la agrupación de Rianxo.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Las obras de ampliación de la red de alcantarillado se ejecutarán en el lugar de Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros

La ampliación de la red de saneamiento de Muiños, en Oleiros, despierta el interés de siete empresas licitadoras
Chechu López
En los últimos años muchas empresas han sustituido las cestas de navidad por tarjetas regalo, cupones electrónicos o tarjetas virtuales

Cestas de navidad, tarjetas regalo y comidas de empresa: Hacienda también se apunta
Lorena Torres
El ideal gallego

Caldas solicita a la vecindad que limpien sus parcelas como prevención contra incendios
Sandra Rey
Ádri Rodríguez sufre un esguince de tobillo y es seria duda para el duelo de Vilalba

Óscar y Adri Rodríguez se suman a la enfermería del Céltiga, que está repleta
Gonzalo Sánchez