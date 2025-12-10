Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Ribeira prepara más de treinta actividades en el marco de su programación ‘Nadal Cultural’

La agenda para las vacaciones incluye propuestas para todos los públicos, pero incidiendo en el familiar e infantil

Sandra Rey
10/12/2025 18:01
La concejala de Cultura acompañada de técnicos municipales
La concejala de Cultura acompañada de técnicos municipales
Cedida
El Concello de Ribeira tiene organizada una agenda con más de treinta actividades en el marco de su programa festivo ‘Nadal Cultural’, con propuestas para todos los públicos, pero heciendo especial énfasis en las de carácter infantil y familiar. “En Ribeira xa levamos tempo quecendo motores para o Nadal. Tivemos xa a presentación dos concursos de embelecemento, o certame de deseño de cartel e postal, e espectáculos que chegan á nosa localidade por estas datas, festivais das entidades locais... E agora xa entramos de cheo coa presentación dunha programación ambiciosa coa que desfrutar tódalas idades da época máis máxica do ano”, anuncia la concejala de Cultura, Ana Barreiro.

Así, coincidiendo con las vacaciones escolares, a partir del 22 de diciembre el auditorio nuevo se convertirá en el epicentro cultural de la ciudad, con espectáculos infantiles de magia, monicreques y música, además de otras acciones como el concierto de Año Nuevo del grupo A Misela de Noia. Todas ellas serán gratis, con entrada desde media hora antes de su inicio. Sin embargo, también habrá espectáculos de pago para todos los públicos, cuyas entradas están disponibles en www.ataquilla.com, así como festivales y conciertos de la mano de entidades locales.

Por otro lado, la Navidad llegará a todas las parroquias con hinchables, cartero real, obradoiro y sesión disco, de 17 a 20 horas, los días, 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero, y en el centro de la ciudad, en la praza de Porta do Sol, se colocará el Recuncho de Nadal.

Además, el expreso de Oriente llevará a los niños los días 24, 27 y 31 de diciembre por el núcleo urbano, en horario de 11 a 14 y de 16 a 19, con salida y llegada a la Praza do Concello. En la misma ubicación, el 5 de enero, se podrá contemplar el nacimiento de Jesús con el belén viviente.

Ese mismo día, los Reyes Magos visitarán las diferentes parroquias con el Bus Real y, a las 18 horas, saldrán desde la calle Canarias y recorreran el centro de la ciudad en la tradicional cabalgata. Al final, pronunciarán su discurso y recibirán a los niños en la Praza do Concello.

Más allá de los espacios cerrados, la celebración llegará al exterior con ‘Rúas Musicais’ con el Grupo Claxxon y Charanga Fanfarria Furruxa, además de la fiesta para dar la bienvenida al 2026 en la madrugada del 1 de enero, con sesión musical a cargo de Planet Discomóbil.

Aguiño inaugurará su belén municipal el día 12 de diciembre

La parroquia de Aguiño se suma a la programación festiva de Concello de Ribeira con la allega de una nueva propuesta el 12 de diciembre: un belén municipal en el atrio de la iglesia, donde el párroco bendecirá el nacimiento del Niño Jesús. El día se completará además con animación musical de la mano de Charanga Fanfarria Furruxa y el reparto de chocolate con churros entre las personas asistentes hasta agotar existencias. Con esta propuesta, el Concello de Ribeira confirma su programa de Navidad para este 2025 y enero 2026, que además de la administración local, cuenta con el apoyo de varias entidades sociales.

