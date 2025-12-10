Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Pasacalles, Santa Claus, rutas en tren y un espectáculo conforman la programación navideña de A Pobra

Todas las propuestas tienen como objetivo contribuir a la dinamización social y económica del municipio

Sandra Rey
10/12/2025 18:06
Presentación del repertorio de actividades
Presentación del repertorio de actividades
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La concejalía de Promoción Económica de A Pobra ha organizado para las próximas semanas un amplio programa de actividades que incluye las rutas del Tren do Nadal, la visita de Santa Claus, pasacalles y el espectáculo de ‘O Apalpador y Os Monifates’. Todo con el objetivo de contribuir a la dinamización social y económica del municipio.

Las actividades se enmarcan el programa 'Volve o Nadal, volven as caramiñas" y, por un lado, las salidas del Tren do Nadal tendrá lugar desde mañana hasta el domingo 14. Por otro lado, el sábado 20, a las 18 horas, el Concello celebrará el desfile de Navidad por las calles del municipio. En la comitiva tomará parte Santa Claus acompañado por osos polares. Una vez concluido el recorrido, habrá una recepción en la plaza de abastos en la que los niños y niñas tendrán la oportunidad de formularle sus deseos a Santa.

También, el miércoles 24 de diciembre, a partir de las 11:30 horas, habrá un pasacalles a cargo de los Dixie Kings con Paty Lesta. Por último, el sábado 17, los más pequeños podrán gozar de ‘O Apalpador e Os Monifates’, un espectáculo que mezcla música y marionetas y que se celebrará a las 18 horas en la praza de abastos.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Javier Tourís y Paula Bouzós visitaron esta entidad asociativa

La Diputación compromete ayudas para apoyar al voluntariado de O Castro en Baión
Redacción
Minso Vidal durante el partido ante el Umia

Un Portonovo en su mejor momento se enfrenta al líder
Redacción
Agustín Reguera y Carlos Viéitez visitaron hoy la instalación

El pabellón de Xil se moderniza con placas solares y aerotermia
Beni Yáñez
Un momento de la visita a la obra de A Telleira

El Concello prevé que las obras de rehabilitación integral de A Telleira finalicen en febrero
C. Hierro