Pasacalles, Santa Claus, rutas en tren y un espectáculo conforman la programación navideña de A Pobra

Presentación del repertorio de actividades Cedida

La concejalía de Promoción Económica de A Pobra ha organizado para las próximas semanas un amplio programa de actividades que incluye las rutas del Tren do Nadal, la visita de Santa Claus, pasacalles y el espectáculo de ‘O Apalpador y Os Monifates’. Todo con el objetivo de contribuir a la dinamización social y económica del municipio.

Las actividades se enmarcan el programa 'Volve o Nadal, volven as caramiñas" y, por un lado, las salidas del Tren do Nadal tendrá lugar desde mañana hasta el domingo 14. Por otro lado, el sábado 20, a las 18 horas, el Concello celebrará el desfile de Navidad por las calles del municipio. En la comitiva tomará parte Santa Claus acompañado por osos polares. Una vez concluido el recorrido, habrá una recepción en la plaza de abastos en la que los niños y niñas tendrán la oportunidad de formularle sus deseos a Santa.

También, el miércoles 24 de diciembre, a partir de las 11:30 horas, habrá un pasacalles a cargo de los Dixie Kings con Paty Lesta. Por último, el sábado 17, los más pequeños podrán gozar de ‘O Apalpador e Os Monifates’, un espectáculo que mezcla música y marionetas y que se celebrará a las 18 horas en la praza de abastos.