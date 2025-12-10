Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

La Consellería de Empleo amplía el servicio de orientación laboral de la Asociación Amicos de Boiro

A lo largo del 2025, la entidad prestó atención a más de 500 personas con discapacidad, realizando una media de 1.977 intervenciones

Sandra Rey
10/12/2025 17:58
La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Empleo, renueva el servicio de orientación laboral de la Asociación micos de Boiro gracias a los buenos datos obtenidos en su ejercicio del 2025. A lo largo del año, la entidad prestó atención a más de 500 personas con discapacidad, realizando una media de 1.977 intervenciones en las provincias de Coruña y Pontevedra.

Estos datos mantienen la trayectoria ascendente de los últimos ejercicios y se traducen en más de 110 inserciones laborales conseguidas en los últimos meses. El objetivo principal del servicio es mejorar la ocupabilidad de las personas en situación de desempleo, combinando acciones formativas individualizadas, itinerarios personalizados de orientación y un intenso trabajo de prospección y mediación con el tejido empresarial.

La colaboración con empresas sigue siendo una pieza clave en el servicio. La delegada de la ETT Nexo en Ribeira, Luisa Vidal, subraya que “a colaboración con Amicos sempre é un acerto. Os seus profesionais teñen unha visión moi afinada das demandas actuais das empresas e iso reflíctese na calidade do seu labor”.

