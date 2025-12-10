Mi cuenta

O Barbanza

La Asociación Ambar de Boiro simula un Pleno para abordar la inclusión en el Día de los Derechos Humanos

Sandra Rey
10/12/2025 17:53
Celebración de la sesión extraordinaria
Celebración de la sesión extraordinaria
Cedida
Miembros y personas usuarias de la Asociación Ambar protagonizaron este miércoles en el Salón de Plenos del Concello de Boiro una “intensa e constructiva” simulación de un Pleno extraordinario, con el fin de abordar y debatir temas cruciales para la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en la comunidad, en el marco además del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Bajo la presidencia de la “alcaldesa” Berta Torrado Pose, las demás personas participantes asumieron el rol de concejales y concejalas, representando a tres partidos: Movemento Inclusivo Ambar, Forza Diversa Municipal y Alianza pola Participación Inclusiva. Como interventora de la sesión actuó la presidenta de Ambar, Milagros Rey, presidenta de Ambar, y como secretario el concejal de Servicios Sociales, Raúl Treus.

Entre los principales temas a tratar, se abarcaron: el derecho a la vida independiente, el ocio inclusivo y la accesibilidad universal en la comunidad.

La sesión concluyó con la Declaración Institucional del Concello por el Día Internacional dos Dereitos Humanos, leída por la “regidora” Berta Torrado. Así, el Pleno reaifirmó su compromiso con las personas con discapacidad.

