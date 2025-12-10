El Concello de Boiro reciben un premio por la mejora de la convivencia escolar y la prevención del absentismo

La concejala, María Outeiral, recogiendo el distintivo Cedida

El Concello de Boiro recibe un premio en el IX Concurso de Boas Prácticas Municipais en la prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar por el Proxecto EnClave. La concejala, María Outeiral, recogió ayer el galardón en Madrid, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El concurso está convocado por la FEMP y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y, en particular, el proyecto fue presentado en la categoría de Mellora da Convivencia Escolar en Municipios de ata 20.000 habitantes. “Somos o único concello galego que recibe un premio neste concurso e facémolo polo Proxecto EnClave que trata a saúde mental, o benestar emocional e a resolución de conflictos nos centros educativos”, reconoce Outeiral.

El Proxecto EnClave del Concello de Boiro es un plan pionero e innovador que nació en el curso 2021/2022 para educar, prevenir el acoso escolar y promover el bienestar emocional y la salud mental del estudiantado de la localidad. Se trata de un programa vivo que se va adaptando cada curso escolar en función de las necesidades detectadas por el personal docente y la comunidad educativa. “Este premio é un recoñecemento a un proxecto que engloba a toda a comunidade educativa e que foi creado a consecuencia das necesidades detectadas despois da pandemia”, afirmó la concejala.

El objetivo general que persigue es la promoción de una cultura de convivencia positiva e incluisva, y la iniciativa combina atención psicológica, fomento de la salud y detección temprana de dificultades de aprendizaje.

El proyecto se desarrolló durante todo el curso escolar, coordinador por las concejalías de Educadión e Igualdad.