Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El Concello de Boiro reciben un premio por la mejora de la convivencia escolar y la prevención del absentismo

La concejala, María Outeiral, acudió ayer a Madrid para coger el galardón recibido por el desarrollo del Proxecto EnClave

Sandra Rey
10/12/2025 17:51
La concejala, María Outeiral, recogiendo el distintivo
La concejala, María Outeiral, recogiendo el distintivo
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Concello de Boiro recibe un premio en el IX Concurso de Boas Prácticas Municipais en la prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar por el Proxecto EnClave. La concejala, María Outeiral, recogió ayer el galardón en Madrid, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El concurso está convocado por la FEMP y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y, en particular, el proyecto fue presentado en la categoría de Mellora da Convivencia Escolar en Municipios de ata 20.000 habitantes. “Somos o único concello galego que recibe un premio neste concurso e facémolo polo Proxecto EnClave que trata a saúde mental, o benestar emocional e a resolución de conflictos nos centros educativos”, reconoce Outeiral.

El Proxecto EnClave del Concello de Boiro es un plan pionero e innovador que nació en el curso 2021/2022 para educar, prevenir el acoso escolar y promover el bienestar emocional y la salud mental del estudiantado de la localidad. Se trata de un programa vivo que se va adaptando cada curso escolar en función de las necesidades detectadas por el personal docente y la comunidad educativa. “Este premio é un recoñecemento a un proxecto que engloba a toda a comunidade educativa e que foi creado a consecuencia das necesidades detectadas despois da pandemia”, afirmó la concejala.

El objetivo general que persigue es la promoción de una cultura de convivencia positiva e incluisva, y la iniciativa combina atención psicológica, fomento de la salud y detección temprana de dificultades de aprendizaje.

El proyecto se desarrolló durante todo el curso escolar, coordinador por las concejalías de Educadión e Igualdad.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Javier Tourís y Paula Bouzós visitaron esta entidad asociativa

La Diputación compromete ayudas para apoyar al voluntariado de O Castro en Baión
Redacción
Minso Vidal durante el partido ante el Umia

Un Portonovo en su mejor momento se enfrenta al líder
Redacción
Agustín Reguera y Carlos Viéitez visitaron hoy la instalación

El pabellón de Xil se moderniza con placas solares y aerotermia
Beni Yáñez
Un momento de la visita a la obra de A Telleira

El Concello prevé que las obras de rehabilitación integral de A Telleira finalicen en febrero
C. Hierro