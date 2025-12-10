Mi cuenta

O Barbanza

El BNG de Ribeira destaca en Palmeira los avances logrados tras invertir hasta 900.000 euros

Sandra Rey
10/12/2025 18:03
Imagen de la segunda reunión del ciclo 'Parroquias con Voz'
Cedida
El BNG de Ribeira celebró este martes en Palmeira la segunda de las reuniones incluidas en el ciclo ‘Parroquias con voz’, un encuentro donde tuvieron la oportunidad de destacar el conjunto de las obras y mejoras ejecutadas en los últimos dos años y medio en el núcleo y que ascienden a más de 900.000 euros.

El portavoz municipal, Luis Pérez Barral, acompañado de concejalas del grupo, destacó que las actuaciones llevadas a cabo suponen “un antes e un despois na calidade de vida, xa que se atenderon demandas veciñais que levaban anos pendentes”, entre las que se incluyen la renovación de los parques infantiles de A Rochela y A Horta do Cura, y la dotación de agua potable y saneamiento en Lixó, Lombas, Rúa da Cambra y Rúa Barreiro.

Asimismo, durante el encuentro agradeció “a enorme resposta da xente de Palmeira e a súa vontade de participar activamente na mellora da parroquia”. Destacó también que estes encuentros “confirman que existe un forte interese da veciñanza por coñecer o traballo feito e por manter canles estables de participación e transparencia. A veciñanza quere ser escoitada e gústalle participar dun modelo que pon ás persoas no centro e pensa nas necesidades das parroquias”, expuso Pérez Barral.

