Rechazan el recurso del Concello de Ribeira para reducir en 12.000 euros la expropiación de una finca para el futuro polígono

Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) desestima el recurso interpuesto por el Concello de Ribeira contra el acuerdo del Jurado de Expropiación de Galicia (JEFG) para reducir en hasta más de 12.000 euros el precio de una finca para el proyecto del nuevo polígono industrial del municipio.

Con fecha de 26 de junio de 2024, el JEFG fijó en 27.877,04 euros el justiprecio para la expropiación de dicha parcela, con el fin de avanzar en el mencionado proyecto del futuro parque empresarial que se quiere ejecutar en Ribeira. No obstante, el Concello ribeirense solicitó que se rebajase la cantidad fijada hasta los 15.286,16 euros o hasta los 15.657,77 euros.

Según expone el texto jurídico, a la hora de calcular el valor expropiatorio de la madera que produciría la parcela, tanto el Ayuntamiento como el propietario de la finca coincidían en que esta tendrá un ciclo productivo de 35 años y con un rendimiento estimado de 449,1 metros cúbicos por hectárea. Sin embargo, el JEFG considera que el ciclo alcanzará los 36 años y con una producción estimada de 674,7 metros cúbicos por hectárea; es decir, la valoración del jurado de expropiación supera la estimada por el Concello y el dueño de la finca.

Asimismo, la parte recurrente expone que, durante el cáculo de la productividad de la madera de la finca, el JEFG no tuvo en cuenta datos y fuentes reflejados en el informe pericial de la administración local, señalando que los cálculos hechos podrían ser erróneos.

Pese a los motivos expuestos, el TSXG considera que no hay errores en las cuentas realizadas por el Jurado de Expropiación de Galicia, por lo que se mantiene su justiprecio establecido y, además, el Concello de Ribeira deberá asumir las costas procesales.