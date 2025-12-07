Mi cuenta

O Barbanza

Más de 300 personas refuerzan lazos en la tradicional fiesta de Navidad de Opmega y Mariscos Antón

Los presidentes de ambas compañías ensalzaron con un discurso el esfuerzo colectivo de todos los integrantes

Sandra Rey
07/12/2025 20:26
Comensales en el evento
Comensales en el evento
Cedida
Opmega y el Grupo Mariscos Antón celebraron este viernes en Boiro su tradicional comida de Navidad, un encuentro que reunió a más de trescientas personas y que sirvió para afianzar relaciones entre trabajadores y asociados de ambas empresas, en un ambiente muy distinto al de una mera comida corporativa. La cita funcionó como un espacio para reunirse, compartir el cierre del año y reconocer el trabajo que sostiene a un sector clave para centenares de familias de la comarca.

Antes del almuerzo intervinieron los presidentes de Mariscos Antón y Opmega, quienes dirigieron un mensaje centrado en el esfuerzo colectivo, la importancia de mantener la colaboración entre bateeiros e industria, y la necesidad de seguir defendiendo el mejillón gallego en un mercado cada vez más exigente. Sus palabras pusieron énfasis en aquello que no siempre se ve: el trabajo diario que permite que el producto llegue a los mercados con plena garantía y trazabilidad.

También antes de la comida se proyectó un vídeo con testimonios grabados en las plantas de Abelleira y Boiro y en bateas asociadas. La pieza recogía el día a día de los equipos: el cuidado del mejillón, el manejo de las bateas, la selección, la depuración y todo el proceso previo a la distribución.

A partir de ahí, la jornada transcurrió en un ambiente distendido, propio de un encuentro que combina celebración y sentido de pertenencia. Muchos asistentes destacaron que esta cita, más allá de lo formal, sirve para reforzar vínculos y recordar que detrás de las cifras y los mercados hay personas que comparten un mismo oficio y propósito.

Asimismo, durante el evento tanto Opmega como Mariscos Antón expresaron su voluntad de mantener su línea de trabajo conjunto de cara al próximo año, en un momento en el que el sector afronta retos importantes, pero también oportunidades claras de crecimiento. De hecho, la asociación de bateeiros anunció recientemente que prepara el lanzamiento de una línea de congelados con marca propia, un paso clave en su crecimiento.

