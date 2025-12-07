Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

La IV Ruta co Lirio de Ribeira concluye con cerca de 2.500 tapas vendidas pese a la lluvia

Los centenares de visitantes lograron que algunos locales agotasen sus platos antes de siquiera llegar a la tarde

Sandra Rey
07/12/2025 06:34
Comensales en uno de los negocios adheridos al evento culinario
Comensales en uno de los negocios adheridos al evento culinario
Cedida
La cuarta edición de la Ruta co Lirio en Ribeira y A Pobra do Caramiñal se salda con cerca de 2.500 tapas vendidas, consolidándose un año más como una auténtica fiesta gastronómica en la comarca, la cual no se ha visto afectada por la lluvia prevista.

A pesar de las inclemencias metorológicas, el público se animó y la ruta superó las expectativas: centenares de personas se acercaron a los establecimientos adheridos a lo largo del día de ayer para disfrutar de las tapas elaboradas por los hosteleros participantes. Los platos se agotaron en algunos locales antes de llegar a la tarde, reflejo del entusiasmo con el que vecinos y visitantes acogen año tras año este evento culinario.

Así, el Lirio de Ribeira vuelve a demostrar su versatilidad gastronómica a través de propuestas creadas especialmente para la ocasión, incluyendo rebozados crujientes, tartares, tacos, vinagretas, tostas marineras y más.

Con este éxito, la ruta demuestra de nuevo que el lirio tiene mucho qué decir de la gastronomía do Barbanza. Ahora, la OPP83 mira ya hacia la quinta edición, con la que pretende seguir reivindicando lo mejor del mar y la hostelería de la comarca.

También, en esta ocasión la Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia también repartió regalos como bolsas de tela y calendarios de nevera, como parte de la campaña para promocionar el consumo de pescado local durante todo el año.

