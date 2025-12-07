El Concello de Ribeira organiza una jornada de juegos de mesa en la Casa da Xuventude
El evento será el domingo 14 de diciembre en horario de mañana, de 11 a 14 horas, y de tarde, desde las 16 hasta las 20 horas.
La Casa da Xuventude de Ribeira será el próximo domingo 14 de diciembre el escenario de una jornada de juegos de mesa, organizada por la concejalía de Juventud y el Club Deportivo Marquiño. El encuentro se desarrollará en horario de mañana, de 11 a 14 horas, y de tarde, desde las 16 hasta las 20 horas.
"Trátase dunha iniciativa dirixida a veciños e veciñas a partir de oito anos co obxectivo de ofrecer alternativas de lecer nesta época outonal, especialmente dirixida á xente moza. Este tipo de propostas tamén contribúe á mellora de habilidades como a socialización, a capacidade estratéxica, a aplicación de tácticas, a memoria ou a atención, entre outros aspectos", expone la concejala, Carmen Pérez.
Asimismo, la edila adelnta que en próximas fechas se anunciarán otras acciones de naturaleza similar con la finalidad de seguir "dinamizando a Casa da Xuventude para convertela nun punto de encontro para a rapazada e a mocidade do noso municipio", concluye Pérez.
Aquellos interesados en la actividad y que quieran más información al respecto, o inscribirse en la misma, podrán hacerlo a través del correo xadrezbretema@gmail.com.