Ribeira colabora en la creación de un bosque comestible en el parque periurbano de San Roque

La iniciativa forma parte de un proyecto mayor organizado por la asociación agroecologista Sachos á Rúa

Sandra Rey
06/12/2025 20:23
El Concello de Ribeira colabora con Sachos á Rúa en su iniciativa de crear un bosque comestible en el parque periurbano de San Roque, es decir, un ecosistema diseñado para imitar la estructura y la función de un bosque natural, con diferentes especies botánicas que producen alimentos y otras materias primas. De esta forma, se toman terrenos casi estériles o degradados que se pueden aprovechar para recuperarlos y utilizarlos de manera pedagógica.

El concejal de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, explica que “nesta primeira fase colaboramos cedendo o terreo para a implantación desta proposta, se ben xa estamos estudando outras vías para contribuír a que medre o proxecto e se consolide cara o vindeiro ano”. Así, en este espacio se harán plantaciones de diferentes especies, combinando arbustos, árboles, plantas comunes para la alimentación, castaños, nogales, manzanos y más.

El proyecto se desarrollará a partir de la próxima semana en los martes, de 11 a 13 horas, y en los sábados de 10 a 14 horas. Las personas interesadas pueden anotarse a través del teléfono de contacto 663 562 818.

La iniciativa forma parte de un proyecto mayor de Sachos á Rúa llamado ‘Reverdecer Ribeira’, que consta de tres fases: una pedagógica, que se lleva a cabo en los colegios públicos del municipio; una segunda parte que sería la formación en la zona de los huertos urbanos; y la tercera y última que es la creación del bosque comestible.

