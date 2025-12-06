Mi cuenta

Médicos do Mundo y el Concello de A Pobra contribuyen a la integración social de mujeres en situación de vulnerabilidad

Ambas administraciones impulsan el proyecto ‘Construíndo Futuros’ que tendrá una vigencia de dos años

Sandra Rey
06/12/2025 20:26
Fachada de la Casa Consistorial
La concejalía de Promoción Económica del Concello de A Pobra y la asociación Médicos do Mundo unen esfuerzos para poner en marcha el proyecto ‘Construíndo Futuros’, que busca ayudar a “lograr o empoderamento e a integración de mulleres que se atopan en situación de vulnerabilidade”, expone la concejala, Amparo Cerecedo.

La medida se pone en marcha tras el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades y que tendrá una vigencia de dos años. Tal y como recoge el escrito, el Concello promoverá el autoempleo a través de recursos y servicios que ofrece el Coworking de A Pobra. Asimismo, el gobierno local se encargará de la cuestión de la vivienda, garantizando que las usuarias puedan acceder a una residencia de emergencia social.

Por otro lado, Médicos do Mundo diseñará e implantará itinerarios en los que se abordarán competencias prelaborales y gestión emocional. Además, realizará dos obradoiros para la sensibilización de las empresas, con el fin de desmostra mitos sobre la contratación de personas migrantes.

El acuerdo incluye también la creación de una comisión de seguimiento del proyecto, con el fin de analizar el avance del mismo, proponiendo mejoras y resolviendo incidencias.

