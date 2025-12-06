La Asociación de Empresarios de Ribeira celebra la compra de las parcelas que permiten avanzar en el proyecto del polígono industrial

Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira (AER) celebra la reciente compra por parte del Concello de las dos parcelas que permiten avanzar en el proyecto de polígono industrial del municipio, una acción que califican como “un parto difícil” al tener dificultades para localizar a los propietarios y, posteriormente, ponerlos de acuerdo para la venta de las fincas.

“Con esta líneas queremos manifestar nuestro agradecimiento personal a la actual alcaldesa, Doña María Sampedro, así como a Don Vicente Mariño, quienes fieles a la palabra dada pudieron con la mayor celeridad desbloqueando la parálisis que en este tema había”, exponen desde la AER.

Ahora, desde la entidad señalan que el siguiente paso es “actualizar los precios del proyecto de dicho polígono, cerrar los acuerdos con presidencia y convenios acordados con la concellería de Industria para poder establecer ya el precio definitivo por metro cuadrado”. Posteriormente, se mantendrá una reunión con los interesados por el suelo industrial.