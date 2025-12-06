El Museo Valle-Inclán de A Pobra, Antonio Pérez y Manuel Olveira consiguen ganar los 'sereos' de los XIX Premios Barbantia 2025

Los 'sereos' serán entregados en una gala programada para el 13 de diciembre en la casa de cultura de Porto do Son

El pintor ribeirense Antonio Pérez; el artista, escritor y crítico de arte Manuel Olveira y el Museo Valle-Inclán de A Pobra son los ganadores de los ‘sereos’ de los XIX Premios Banbantia da Cultura 2025 en las categorías de la trayectoria cultural en la O Barbanza, de la cultura gallega y de la iniciativa cultural en O Barbanza, respectivamente, que se entregarán el próximo sábado, a partir de las doce del mediodía en la casa de cultura de la vecina localidad de Porto do Son. Así lo dió a conocer la asociación cultural Barbantia, que este año celebra el 21º aniversario de su fundación, que también informó que quienes no puedan asistir a dicho evento podrá seguirlo a través de su canal de YouTube, por donde se retransmitirá por streaming para todo el mundo.

El Museo Valle-Inclán de A Pobra superó en la votación a la Mejor Iniciativa Cultural en O Barbanza a los otros dos aspirantes, que fueron la Editorial Bourel, del escritor y editor ribeirense Antonio Piñeiro, y el grupo de música antigua Os Menetreis, fundado hace dos décadas en Boiro por Xosé Ramón España Lorenzo. Por su parte, el pintor ribeirense Antonio Pérez obtuvo más respaldos que el historiador boirense Antón Rodríguez Gallardo y la soprano noiesa Esperanza Mara en la modalidad de Trayectoria Cultura en la comarca; y en el Premio Barbantia de la Cultura Gallega 2025 fue Manuel Olveira el que logró más apoyops de los votantes y se impuso al académico, escritor, filólogo, investigador, ensayista y estudioso de la literatura gallega Anxo Angueira y a la cantante boirense Sonia Lebedynski.