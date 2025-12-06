Mi cuenta

O Barbanza

El Hospital do Barbanza refuerza su equipamiento de radiología con una nueva sala de rayos robotizada y un sistema portátil

Será General Electric Healthcare España S.A.U. quien dote al centro de dichas infraestructuras gracias a un contrato millonario con la Xunta

Sandra Rey
06/12/2025 12:50
Exterior del hospital barbanzano
El Hospital do Barbanza contará próximamente con nuevo equipamiento en el área de radiología, gracias a la adjudicación por parte de la Xunta de dos lotes más el contrato de suministración de infraestructuras de alta tecnología para diversos hospitales por valor de 1.174.910 euros.

De esta forma, con un importe de 249.260 euros, General Electric Healthcare España S.A.U. dotará al centro hospitalario barbanzano de una sala de rayos digital robotizada con suspensión de techo. Además, contará también con un sistema digital de radiología portátil por 111.320 euros.

