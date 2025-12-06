El Concello de Boiro empieza las obras de rehabilitación integral de la Casa da Cultura municipal
La nueva arquitectura renovará por completo el edificio actual, transformándolo en un inmueble de 2.978 metros cuadrados
El Concello de Boiro ha iniciado ya las obras de rehabilitación de la Casa da Cultura municipal, un proyecto de 3.854.895 euros y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana mediante el PIREP Local.
La nueva arquitectura renovará por completo el edificio actual, transformándolo en un inmueble de 2.978 metros cuadrados para adaptarse a las nuevas necesidades y servicios en el que convivirán el área administrativa, la biblioteca y el auditorio.
Así, la administración contará con una nueva zona de trabajo para la atención al público, con despachos y espacios accesibles, una sala de reuniones, almacén y archivo.
Por su parte, la biblioteca contará con archivo y depósito de fondos, un aula de estudio, un espacio informático y otro para ludoteca.
El gran protagonista de la obra es el auditorio, que ampliará su capacidad un 46%.