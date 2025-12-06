El Concello de Boiro empieza las obras de rehabilitación integral de la Casa da Cultura municipal

Visita a las obras Cedida

El Concello de Boiro ha iniciado ya las obras de rehabilitación de la Casa da Cultura municipal, un proyecto de 3.854.895 euros y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana mediante el PIREP Local.

La nueva arquitectura renovará por completo el edificio actual, transformándolo en un inmueble de 2.978 metros cuadrados para adaptarse a las nuevas necesidades y servicios en el que convivirán el área administrativa, la biblioteca y el auditorio.

Así, la administración contará con una nueva zona de trabajo para la atención al público, con despachos y espacios accesibles, una sala de reuniones, almacén y archivo.

Por su parte, la biblioteca contará con archivo y depósito de fondos, un aula de estudio, un espacio informático y otro para ludoteca.

El gran protagonista de la obra es el auditorio, que ampliará su capacidad un 46%.