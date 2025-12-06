El Concello de A Pobra promueve la conciliación de las familias con sus Obradoiros de Nadal

Imagen de archivo de unos niños participando en una actividad

El Concello de A Pobra apuesta un año más por la conciliación familiar durante las fiestas con el lanzamiento de una nueva edición de los Obradoiros de Nadal. La concejala de Igualdad, Estefanía Ramos, apunta que se trata de una iniciativa “esencial e moi demandada polo veciños e veciñas, que requiren de iniciativas de conciliación para o coidado dos nenos e nenas durante os períodos non lectivos”.

Las actividades se desarrollarán en el CEP Salustiano Rey Eiras desde el lunes 22 de diciembre hasta el miércoles 7 de enero (ambos incluidos). En cuanto al horario de atención, este será de 9 a 14 horas y las familias tendrán la posibilidad de solicitar el servicio Madrugar y el de Comedor.

El plazo de inscripción ya está disponible, pudiendo solicitar plaza hasta el martes 16 de diciembre. Para anotarse, las personas interesadas deberán entregar la ficha correspondiente en el servicio de Igualdad, a través de la sede electrónica o en el registro municipal. El coste del obradoiro será de 45 euros, con bonificaciones del 50% para segundos hermanos y de 100% para el tercero.Las personas que precisen más información pueden acudir al servicio de Igualdad o llamar al teléfono 981 832 764.