Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El Concello de A Pobra promueve la conciliación de las familias con sus Obradoiros de Nadal

Las actividades se desarrollarán en el CEP Salustiano Rey Eiras desde el lunes 22 de diciembre hasta el miércoles 7 de enero (ambos incluidos)

Sandra Rey
06/12/2025 20:33
Imagen de archivo de unos niños participando en una actividad
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de A Pobra apuesta un año más por la conciliación familiar durante las fiestas con el lanzamiento de una nueva edición de los Obradoiros de Nadal. La concejala de Igualdad, Estefanía Ramos, apunta que se trata de una iniciativa “esencial e moi demandada polo veciños e veciñas, que requiren de iniciativas de conciliación para o coidado dos nenos e nenas durante os períodos non lectivos”.

Las actividades se desarrollarán en el CEP Salustiano Rey Eiras desde el lunes 22 de diciembre hasta el miércoles 7 de enero (ambos incluidos). En cuanto al horario de atención, este será de 9 a 14 horas y las familias tendrán la posibilidad de solicitar el servicio Madrugar y el de Comedor.

El plazo de inscripción ya está disponible, pudiendo solicitar plaza hasta el martes 16 de diciembre. Para anotarse, las personas interesadas deberán entregar la ficha correspondiente en el servicio de Igualdad, a través de la sede electrónica o en el registro municipal. El coste del obradoiro será de 45 euros, con bonificaciones del 50% para segundos hermanos y de 100% para el tercero.Las personas que precisen más información pueden acudir al servicio de Igualdad o llamar al teléfono 981 832 764.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Gregor maneja el balón ante la presencia de Javi Varela, que decidió el partido en Burgáns con su gol en la primera parte

El Cambados se estrella ante una roca llamada Racing Vilalbés
Redacción
Visita a las obras

El Concello de Boiro empieza las obras de rehabilitación integral de la Casa da Cultura municipal
Sandra Rey
Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira celebra la compra de las parcelas que permiten avanzar en el proyecto del polígono industrial
Sandra Rey
Operarios durante los trabajos

A Pobra retira sedimentos del río Lérez con el objetivo de reducir el riesgo de desbordamientos
Sandra Rey