A Pobra retira sedimentos del río Lérez con el objetivo de reducir el riesgo de desbordamientos

La intervención consiste en la eliminación de arena, tierra y vegetación acumulada en uno de los márgenes

Sandra Rey
06/12/2025 20:29
Operarios durante los trabajos
Operarios durante los trabajos
Cedida
El Concello de A Pobra lleva a cabo labores de retirada de sedimentos acumulados en el río Lérez a su paso por el lugar que lleva el mismo nombre, con el objetivo de reducir el riesgo de desbordamientos durante los meses de mayor intensidad de lluvias.

El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Obras, Patricia Lojo, se acercaron este viernes hasta la zona de actuación para supervisar el inicio de estos trabajos tan demandados por los vecinos y vecinas del municipio.

La intervención consiste en la eliminación de arena, tierra y vegetación acumulada en uno de los márgenes del río, elementos que, con el paso del tiempo, fueron dificultando el flujo natural del agua en este tramo urbano.

Para llevar a cabo estos trabajos, el Concello tuvo que solicitar la autorización de Augas de Galicia. Asimismo, en paralelo a la actuación en el Lérez, el gobierno municipal aprovechó para realizar labores de limpieza en el lavadero situado en el mismo entorno.

Según destaca el primer edil de A Pobra, a esta actuación le seguirán otras para “garantir a boa saúde dos ríos, poñendo especial énfase en tarefas preventivas como esta”, concluye el regidor.

