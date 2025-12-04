Ambar cancela por la lluvia sus marchas "Baixo o mesmo paraugas" y lleva sus acciones a tres colegios para implicarlos en sus reivindicaciones

Alumnos del colegio 'O Grupo' y usuarios de Ambar participaron en la lectura de un manifiesto reivindicativo, entre otras acciones Chechu Río

La asociación Ambar se ha visto obligada cancelar, por “razóns de seguridade e benestar” ante la previsión de adversas condiciones meteorológicas, las actividades programadas al aire libre dentro de las marchas de la campaña 'Baixo un Mesmo Paraugas' para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pese a ello, desde la entidad que preside Milagros Rey indicaron que ello no mermó su compromiso con dicha celebración, y optó por llevar directamente su espíritu reivindicativo y de movilización a los centros educativos. Así, buscó la implicación de alumnos de colegios a través de lecturas de un manifiesto, la realización de murales colaborativos y desfiles de paraguas diseñados para la ocasión, entre otras.

Fue una jornada de inclusión en la que Ambar se desplazó en pequeños grupos a tres centros educativos de la comarca barbanzana que estaba previsto que participasen en las referidas marchas que se habían diseñado para desarrollarlas de manera adaptada y a cubierto, tratando de garantizar la participación de los alumnos, concretamente, de la Escuela de Educación Infantil EEI) ‘Fernández Varela’, en A Pobra, y los Centros de Educación Infantil y Primaria Plurilingües (CEIPP) de Artes y ‘O Grupo’, en Ribeira. En este último colegio de la capital barbanzana se contó con la asistencia de la alcaldesa, María Sampedro, así como miembros de A Creba, que también participaron en la lectura del manifiesto, así como de usuarios de las entidades.

Las actividades se centraron en los referidos ejes de las lecturas del manifiesto conjunto “Baixo un mesmo paraugas”, con la finalidad de sensibilizar sobre los derechos y la inclusión de las personas con diversidad funcional. Otra acción consistió en un acto simbólico y musical, con una apertura colectiva de paraguas de colores -elemento central de la campaña- al ritmo de la canción ‘Mensajes del agua’ de Macaco, “creando unha potente imaxe de unión e esperanza”, precisaron desde Ambar. La tercera y última propuesta realizada y con la que se completó la jornada fue a base de dinámicas participativas específicas en cada colegio. Así, algunos alumnos y usuarios de Ambar crearon un mural colaborativo, mientras que otros escolares realizaron un desfile con los paraguas que diseñaron previamente para la ocasión.