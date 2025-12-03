O Barbanza roza las 70 empresas y servicios turísticos que obtienen el distintivo Sicted tras las últimas 23 nuevas incorporaciones

La gala de entrega de los distintivos Sicted, de reconocimiento nacional, se celebró en el auditorio de Rianxo

La sala 'Arcos Moldes' del auditorio municipal de Rianxo albergó a última hora de la tarde de ayer la gala de entrega de los distintivos de reconocimiento nacional Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo ,, a un total de 23 empresas y servicios turísticos, que lo obtuvieron por vez primera, y a las 69 que lo renovaron tras haberlo obtenido en alguna ocasión desde el año 2023. fue una ceremonia en la que, además de entregarse los diplomas acreditativos del sello de calidad en un ambiente festivo, se reivindicó y se puso en valor el esfuerzo de las empresas y servicios del sector en los cuatro municipios que conforman la comarca.

En el oficio de experiencias en talleres turísticos resultaron galardonados Amicos, Bluscus y Turismo Mariñeiro Mar da Pobra; en viviendas de uso turístico se distinguió a Apartamento María Jesús y Casa Río da Grenla; en puertos deportivos se reconoció al Club Náutico de Rianxo; en turismo activo obtuvo el sello de calidad Geckos; en comercio obtuvo el diploma Lusco Fusco; en restaurantes y empresas de catering turístico fueron nuevas incorporaciones Pizzería Adria y a los restaurantes Casa Isolina y Xanxo; las nuevas distinciones en playas fueron para las de A Illa-A Laxe, Barraña, A Ladeira y O Vilar; en taxis se distinmguió a las licencias números 2, 4, 5 y 6 de Rianxo y Taxis Alberto Queiruga, de Ribeira; en seguridad ciudadana se sumaron a los reconocimiento la Policía Local de Ribeira; en museos se sumó la Sala-Museo Municipal de Ribeira, y en bares y cafeterías resultó galardonado con el distintivo Sicted el Uttap 3. Catorce.

La rueda de intervenciones institucionales arrancó con la gerente de Barbanza Arousa, Fátima Cachafeiro, y seguidamente con el presidente del Cluster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, tras las que se desarrolló la entrega de los diplomas a las empresas y servicios distinguidos, para luego tomar la palabra Julián Bustelo, presidente de Barbanza Arousa y alcalde de Rianxo, quien destacó "o positivas e receptivas que son as empresas do territorio a participar de todos os proxectos aos que se lles convida desde a Mancomunidade". El vicepresidente de la Diputación de A Coruña y responsable de Turismo de la institución provincial, Xosé Regueira, que indicó que “falar de turismo é facelo de empresas como as que hoxe son distinguidas aquí. O que fai o turismo son as empresas, as que xeran oportunidades no territorio”.

Ejemplo para Galicia

Por su parte, Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, destacó que “máis de 6,63 millones de visitantes entre enero y octubre y que sumaron 12,35 millones de pernoctaciones" supusieron incrementos que superan o 2% en esos dos indicadores, que "dan conta do bo ano que se está a rexistrar no ámbito turístico”. Y, en relación a la comarca, puso de relieve que “Barbanza Arousa é un exemplo para toda Galicia polo número de empresas e sectores representados no Sicted” y recordó que que se está ejecutando el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Viaxe a través da historia dos sabores’, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros. El evento lo cerró Pedro Blanco, delegado del Gobierno de España en Galicia, que subrayó su reconocimiento al trabajo en el territorio: “Estades no bo camiño. Sodes un destino forte e xerador de valor para a vosa economía. Referente do turismo sostible”.

También asistieron al acto el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde Alonso; el resto de los alcaldes que conforman la entidad supramunicipal, María Sampedro, José Carlos Vidal y José Ramón Romero, junto con los concejales de las áreas de Turismo y de otros departamentos. Asimismo, participaron del evento otros alcaldes del entorno, como fue el caso del de Padrón, Anxo Rei Arca. El sector empresarial contó con la representación de todas las patronales de la comarca -la Asociación de Empresarios de Ribeira, la Asociación de Empresarios, Comerciantes e Traballadores Autónomos de A Pobra, la Asociación Boirense de Empresas, la Asociación Rianxeira de Empresarios y la Asociación Somos Rianxo. Tras la parte más formal de la gala tuvo lugar un encuentro distendido entre todos los asistentes que estuvo acompañado del catering de O Curral do Marqués y los vinos de la Indicación Xeográfica Protexida 'Barbanza e Iria' representados por la bodega Entre Os Ríos, dos empresas distinguidas con el sello de calidad Sicted.

Las Policías Locales de A Pobra y Rianxo renovaron el distintivo Sicted obtenido con anterioridad, mientras que la de Ribeira lo obtuvo por primera vez este año