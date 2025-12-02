Un grupo de padres constituye la asociación XenTec Barbanza para impulsar el desarrollo educativo, social y profesional en el ámbito tecnológico

La asociación XenTec Barbanza se presentó este pasado fin de semana en el Espacio First Lego League Galicia, en la Feria Culturgal en Pontevedra Cedida

Un grupo de padres de la comarca han decidido constituir una nueva asociación sin ánimo de lucro, XenTec Barbanza, dedicada a impulsar el desarrollo educativo, social y profesional de la ciudadanía en el ámbito tecnológico. Su objetivo principal es facilitar el acceso a la formación y promover el uso responsable de las tecnologías, garantizando la participación activa y equitativa de todas las personas en la sociedad digital y el mercado laboral. Dicha entidad trabaja para reducir las brechas de acceso a recursos tecnológicos y educativos, el fomento de la inclusión digital, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de competencias digitales que mejoren la empleabilidad y la integración social.

Entre las actividades de XenTec Barbanza destaca la formación en competencias tecnológicas, tales como informática, programación, Inteligencia Artificial y robótica a personas de todas las edades, desde la infancia hasta la edad adulta. Además, promueve la introducción de la programación desde edades tempranas, el acceso equitativo a tecnologías avanzadas y la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, orientándose hacia sectores emergentes.

Dicha asociación estuvo presente este pasado fin de semana en la Feira Culturgal, que se desarrolló en Pontevedra, en el Espacio First Lego League Galicia, con el equipo Mega Builder Team de la Academia Mega Riveira, que presentó las misiones del ‘Juego del Robot’ que están preparando para su participación en el próximo torneo de robótica de la First Lego League, que tendrá lugar el 14 de marzo de 2026 en el Campus Industrial de Ferrol. Los visitantes a ese evento que tuvo lugar en la ciudad del Lerez pudieron conocer los secretos para conseguir realizar las misiones de esta nueva temporada, denominada ‘Unearthed’, y que está relacionada con el mundo de la arqueología.

Robots

“Mostraron los diferentes robots que ya tienen programados mediante ‘Python’ y, además, mostraron los diseños mecánicos que crearon para superar los retos de cada una de las misiones”, señalaron desde XenTec Barbanza. Igualmente, añadieron que los cientos de visitantes que recibieron durante la feria fueron muy variados, desde niños a partir de los 5 años hasta personas adultas, pasando por adolescentes, que se interesaron por conocer los contenidos de un torneo que todavía no es muy conocido en Galicia.

Otro aspecto que llamó mucho la atención de los visitantes fue el proyecto de innovación que el equipo desarrolló la temporada pasada, denominado ‘Submerged’, con el que consiguió resolver un problema vinculado con la exploración oceánica. Su investigación se basó en buscar una solución a los problemas que tienen los ‘Rovs’ submarinos con el uso del cable umbilical que conecta el ‘Rov’ con el buque. La solución que se propone en el proyecto ofrece una mayor facilidad para el manejo del ‘Rov’ al no estar unido al buque mediante el cable, ya que se comunica a través de conexión inalámbrica. Además, dispone de mayor autonomía al disponer de dos baterías de repuesto que puede intercambiar bajo el mar.