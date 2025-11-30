Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Las bases del POS+2026 de la Diputación de A Coruña contemplan un total de 4,7 millones de euros para los cuatro municipios de O Barbanza

El reparto por cada localidad establece que a Ribeira le corresponden 1.689.903 euros, Boiro recibirá 1.403.036 euros, Rianxo contará con 907.021 y los 714.617 euros restantes son para A Pobra

Chechu López
30/11/2025 07:40
El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad las bases del Plan Único de 2026
El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad las bases del Plan Único de 2026
Chechu Río
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad en el pleno de este viernes las bases del Plan Único (POS+2026), que cuenta con una dotación inicial de 88 millones de euros y que consolida a dicha institución como la el motor inversor en los municipios de la provincia. Al conjunto de O Barbanza le corresponden 4.714.577 euros, de los que 1.689.903 euros se destinan a Ribeira, 1.403.036 para Boiro, 907.021 para Rianxo y los 714.617 restantes para A Pobra.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que este modelo, del que dijo que es reconocido por los propios alcaldes como "imprescindible", garantiza que todos los municipios dispongan de recursos suficientes para seguir financiando obras, servicios públicos y programas sociales. Agregó que la aprobación de los fondos un mes antes de que remate el presente año permite que los ayuntamientos puedan planificar y programar sus inversiones desde el 1 de enero de 2026. 

Y recordó que el POS+2025 cierra el presente ejercicio con una inversión total de 138 millones de euros, una cifra que calificó de "histórica" y que confirma el Plan Único como el principal motor inversor de los municipios de la provincia. “Unha gran parte das obras, dos servizos públicos municipais dos que goza a cidadanía e das políticas sociais dos nosos concellos contan co apoio económico do Plan Único”, subrayó.

Identidad política

González Formoso señaló que la institución que preside “vai volver estar á altura”, iniciando 2026 con un presupuesto inicial que se incrementa con respecto al de este año, e incidió en que el Plan Único es “un sinal de identidade política desta Deputación, baseado na confianza nos concellos e na defensa da autonomía municipal". El presidente provincial subrayó que "a mellor maneira de facer política útil é deixar que quen mellor coñece a realidade da súa veciñanza decida en que investir cada euro”.

Por ello, Formoso recordó que el modelo que impulsa la institución de la que es su máximo responsable, en el que las administraciones locales eligen libremente sus prioridades, "permitiu nestes dez anos de goberno de progreso mellorar infraestruturas básicas, modernizar servizos públicos e desenvolver proxectos estratéxicos en todos os puntos da provincia, dijo el presidente provincial".

Posibles actuaciones

Valentín González declaró que el POS+2026 permitirá continuar avanzando en mejoras de vías municipales, redes de abastecimiento y de saneamiento de agua, iluminación eficiente, renovación de espacios urbanos y rurales y modernización de equipamientos culturales, deportivos o sociales. Igualmente, agregó que dicho plan refuerza los programas sociales municipales, que tienen un papel fundamental en la atención a las personas mayores, a la infancia, a las familias con más dificultades y  a los colectivos más vulnerables. 

“O Plan Único non é só obra pública; é cohesión social, é igualdade e é protección das persoas máis vulnerables”, incidió Formoso, quien afirmó que el POS Social, que es la línea del Plan Único destinada a financiar políticas sociales en las localidades de la provincia- se incrementa un 14% en 2026, pasando de 7 a 8 millones de euros. Y dio a conocer que, desde su creación hace una década, el Plan Único ha movilizado 812 millones de euros y financiado 4.643 obras en los 93 municipios coruñeses, "converténdose na columna vertebral da cooperación local da institución", concluyó.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Los niños volverán a ser los grandes protagonistas de los actos con los que A Pobra dará la bienvenida a la Navidad

El encendido de la iluminación de Navidad y la inauguración del belén municipal en A Pobra se retrasó hasta esta tarde
Chechu López
El Villalonga visita a las 17:00 horas al Cented

Villalonga, Umia y Portonovo calientan la nueva jornada
María Caldas
Once titular del Puebla FC

El Puebla FC pone rumbo a Betanzos y el Cidade de Ribeira espera al Paiosaco
María Caldas
Fotograma del documental 'Salvaxe, salvaxe' del director ourensano Emilio Fonseca

Boiro proyecta el multipremiado antidocumental de naturaleza 'Salvaxe, salvaxe', de Emilio Fonseca, que parte de la mirada del lobo ibérico
Chechu López