Las bases del POS+2026 de la Diputación de A Coruña contemplan un total de 4,7 millones de euros para los cuatro municipios de O Barbanza

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad las bases del Plan Único de 2026 Chechu Río

La Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad en el pleno de este viernes las bases del Plan Único (POS+2026), que cuenta con una dotación inicial de 88 millones de euros y que consolida a dicha institución como la el motor inversor en los municipios de la provincia. Al conjunto de O Barbanza le corresponden 4.714.577 euros, de los que 1.689.903 euros se destinan a Ribeira, 1.403.036 para Boiro, 907.021 para Rianxo y los 714.617 restantes para A Pobra.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que este modelo, del que dijo que es reconocido por los propios alcaldes como "imprescindible", garantiza que todos los municipios dispongan de recursos suficientes para seguir financiando obras, servicios públicos y programas sociales. Agregó que la aprobación de los fondos un mes antes de que remate el presente año permite que los ayuntamientos puedan planificar y programar sus inversiones desde el 1 de enero de 2026.

Y recordó que el POS+2025 cierra el presente ejercicio con una inversión total de 138 millones de euros, una cifra que calificó de "histórica" y que confirma el Plan Único como el principal motor inversor de los municipios de la provincia. “Unha gran parte das obras, dos servizos públicos municipais dos que goza a cidadanía e das políticas sociais dos nosos concellos contan co apoio económico do Plan Único”, subrayó.

Identidad política

González Formoso señaló que la institución que preside “vai volver estar á altura”, iniciando 2026 con un presupuesto inicial que se incrementa con respecto al de este año, e incidió en que el Plan Único es “un sinal de identidade política desta Deputación, baseado na confianza nos concellos e na defensa da autonomía municipal". El presidente provincial subrayó que "a mellor maneira de facer política útil é deixar que quen mellor coñece a realidade da súa veciñanza decida en que investir cada euro”.

Por ello, Formoso recordó que el modelo que impulsa la institución de la que es su máximo responsable, en el que las administraciones locales eligen libremente sus prioridades, "permitiu nestes dez anos de goberno de progreso mellorar infraestruturas básicas, modernizar servizos públicos e desenvolver proxectos estratéxicos en todos os puntos da provincia, dijo el presidente provincial".

Posibles actuaciones

Valentín González declaró que el POS+2026 permitirá continuar avanzando en mejoras de vías municipales, redes de abastecimiento y de saneamiento de agua, iluminación eficiente, renovación de espacios urbanos y rurales y modernización de equipamientos culturales, deportivos o sociales. Igualmente, agregó que dicho plan refuerza los programas sociales municipales, que tienen un papel fundamental en la atención a las personas mayores, a la infancia, a las familias con más dificultades y a los colectivos más vulnerables.

“O Plan Único non é só obra pública; é cohesión social, é igualdade e é protección das persoas máis vulnerables”, incidió Formoso, quien afirmó que el POS Social, que es la línea del Plan Único destinada a financiar políticas sociales en las localidades de la provincia- se incrementa un 14% en 2026, pasando de 7 a 8 millones de euros. Y dio a conocer que, desde su creación hace una década, el Plan Único ha movilizado 812 millones de euros y financiado 4.643 obras en los 93 municipios coruñeses, "converténdose na columna vertebral da cooperación local da institución", concluyó.