Veintiocho bares y restaurantes de Ribeira y A Pobra participarán el 6 de diciembre en la ruta de tapas de exaltación del lirio

Un total de 28 bares y restaurantes ribdeirenses y pobrenses participarán el próximo 6 de diciembre en la cuarta edición de la Ruta co Lirio, organizada por la Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia OPP83, en colaboración con la Asociación de Hostalería de Ribeira y la Asociación de Empresarios de A Pobra, cuyos responsables destacaron que este evento se consolida como referente gastronómico de la comarca, superando el nivel de implicación, pues este año hay tres locales más que en 2024. Desde la Organización de Produtores Pesqueiros ribeirense se indicó que se entregarán gratuitamente un total de 118 kilos de lirio fileteado entre todos los negocios participantes en la iniciativa, lo que equivale a 4 kilos cada uno, y que luego elaborarán en tapas que ofrecerán sin coste alguno a sus clientes con las consumiciones que pidan el sábado de la próxima semana hasta fin de existencias.

La gerente de la OPP83, María José Casais, manifestó que "o corazón desta actuación é apoiar á hostalería, auténtica embaixadora dos produtos autóctonos, e poñer en valor o Lirio de Ribeira, que representa o traballo, a responsabilidade e a identidade da nosa frota” y añadió que “estamos moi orgullosos de ver como cada ano medra a participación e a creatividade da hostalería local, facendo auténticas delicias con un Lirio de Ribeira dunha calidade extraordinaria”. La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, celebró la continuidad de esta ruta gastronómica, que “nos deixará con moi bo sabor de boca”, y destacó el papel de la IV Ruta do Lirio como motor para dinamizar la economía local, poner en valor los productos pesqueros ribeirenses y defender la gastronomía de la comarca.

“O lirio é unha das especies máis común nas nosas mesas como localidade costeira que somos, pero é o momento de que tamén teña o recoñecemento e lugar que merece”, declaró la primera edila ribeirense, que agradeció la labor de promoción de la Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia de Ribeira. Por último, la mandataria local reforzó la importancia de la unión entre ayuntamientos vecinos, precisando que ”cando somos capaces de unir esas sinerxias, iso ao final tamén é sinónimo de cogobernanza e unión”.

En representación del ayuntamiento de A Pobra asistió su concejala de Turismo, Estefanía Ramos, quien declaró que esta ruta de tapas “é unha acción que axuda a poñer un valor un produto de calidade como o Lirio de Ribeira e tamén é útil para reforzar o traballo conxunto entre concellos, hostalería, sector pesqueiro e tecido empresarial: “Cando colaboramos, gañamos todos. Gañan os profesionais do mar, os negocios locais e, sobre todo, gaña a veciñanza e a xente que nos visita”. Además de animar a los hosteleros locales a sumarse a esta ruta en la próxima edición, les pidió que apuesten “por dinamizar o noso municipio” ya que, a su juicio, “iniciativas como esta teñen un impacto moi positivo”.

Antonio Lijó, vicepresidente da Asociación de Hostalería de Ribeira, aseguró que iniciativas como la Ruta co Lirio “son fundamentais para a vida dun pobo, para a hostalería e para o mar” y destacó que el lirio es “unha especie humilde, pero esencial”, que “move emprego e leva o nome de Ribeira por toda Europa”. E hizo mención a la necesidad de trabajar xuntos y asociarse, pues “unidos, mariñeiros, empresas, hostalería... podemos facer do lirio non so un produto senón un símbolo de identidade, calidade e futuro para Ribeira”.

Y el presidente de la Asociación de Empresarios da Pobra, José Antonio Vidal, expresó su entusiasmo con la participación de su localidad en esta nueva edición: “É o segundo ano que participamos e teño que dicir que os hostaleiros da Pobra están encantados de participar, y celebró que este tipo de acciones sirven para reforzar “a unión entre concellos veciños” y convierten el Lirio de Ribeira “nun auténtico emblema de calidade, innovación e orgullo da nosa terra”.

En el acto, al que también asistieropn el presidente da OPP83, Juan Antonio Pérez; el miembro del Consello Reitor de la OPP83, Pablo Pérez, y el concejal de Mar ribeirense, Fernando Abraldes, se indicó que los participantes en la IV Ruta do Lirio en Ribeira son A Recoveira, Brétema, Café Plaza, Cocoluche, Tagen Ata, Tapería A de Maris, Bar Zum Zum, Bulebar, Tío Pepe, Pizzería D’Vicio, El Gourmet Alján, Bar Porrón 2.0, A Central, Bar Pequeno, A Reviravolta, O Bodegón, Bar Bahía, Penín Gastrocervecería y A Chabola, mientras que en A Pobra se suman Bar Alameda, Bar La Calle, Bar Miramar, Mi Manda Picone, A de Rosa, Bar Galeón, Restaurante Sisal, Café 420 y Bar Curotiña. La OPP83 reconoció el esfuerzo de los establecimientos participantes, “que cada ano fan receitas innovadoras e saborosas co Lirio de Ribeira, facendo así a mellor promoción posible deste produto pesqueiro”, dijo Casais.

La Ruta co Lirio forma parte de las actividades promocionales realizadas por la OPP83 dentro de su Plan de Produción e Comercialización, que cuenta con cofinanciación de la Xunta de Galicia y del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Con esta y otras actuaciones, la Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia de Ribeira pretende incrementar el consumo de pescado entre la población y poner en valor el Lirio de Ribeira, marca colectiva de la OPP83.