Los jubilados de Boiro reclaman una residencia y valoran nuevas estrategias en la Confemac

El presidente de la asociación boirense, Manuel Velo

El presidente de la Asociación de Jubilados de Boiro, Manuel Velo, acudió a principios de este mes al encuentro celebrado por la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) en Sevilla, con el objetivo de valorar nuevas estrategias de gestión y llegar a conseguir la construcción de una residencia de ancianos en el municipio.

Durante el encuentro, representantes de asociaciones de toda España dieron a conocer sus experiencias, así como las diferentes alternativas para mejorar la calidad de vida de los jubilados.

Según expone Velo, actualmente la directiva de la asociación boirense está trabajando para conseguir una residencia de jubilados en la localidad, “para que os nosos maiores non teñan que aloxarse nas casas das súas familias”.

En este línea, el presidente recuerda que hace unos años –cuando era concejal– se llegó a aprobar una moción para destinar unos terrenos junto al parque da Cachada al levantamiento de dicho inmueble, pero nunca se llegó a ejecutar. “En Boiro hai moitos jubilados e é un sitio idóneo para os maiores”, expone, lamentando que a día de hoy el gobierno municipal siga sin colaborar en la ejecución de la residencia.