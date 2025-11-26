La zona comercial de Ribeira enciende el alumbrado de Navidad con motivo del Black Friday

Usuarios sacándose fotos con el alumbrado navideño

La ciudad de Ribeira encenderá el alumbrado de Navidad en el área comercial e inaugurará su belén municipal, coincidiendo con la celebración del Black Friday. La ocasión será en la Praza do Concello, a las 19 horas, donde los niños y niñas tendrán el honor de darle al botón que iluminará las noches navideñas, además de abrir el belén durante un acto en el que participarán la alcaldesa, María Sampedro, y demás miembros de la corporación municipal.

En los próximos días, el encendido navideño se extenderá también al resto del concello y para entrar en ambiente durante la jornada, se repartirá chocolate con churos entre las personas asistentes hasta agotar las existencias.

Asimismo, tampoco faltará animación de calle con el espectáculo itinerante ‘A luz do Camiño’, de Troula Animación, a partir de las 18:30 horas, que desfilarán desde la residencia de mayores hasta la Praza do Concello con “zancudos”, patinadoras y tambores. El ambiente festivo seguirá por las calles con la charanga BB+, que estará recorriendo el centro urbano hasta las 21 horas.