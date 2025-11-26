Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La zona comercial de Ribeira enciende el alumbrado de Navidad con motivo del Black Friday

En los próximos días, el encendido navideño se extenderá también al resto del concello

Sandra Rey
26/11/2025 17:11
Usuarios sacándose fotos con el alumbrado navideño
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La ciudad de Ribeira encenderá el alumbrado de Navidad en el área comercial e inaugurará su belén municipal, coincidiendo con la celebración del Black Friday. La ocasión será en la Praza do Concello, a las 19 horas, donde los niños y niñas tendrán el honor de darle al botón que iluminará las noches navideñas, además de abrir el belén durante un acto en el que participarán la alcaldesa, María Sampedro, y demás miembros de la corporación municipal.

En los próximos días, el encendido navideño se extenderá también al resto del concello y para entrar en ambiente durante la jornada, se repartirá chocolate con churos entre las personas asistentes hasta agotar las existencias.

Asimismo, tampoco faltará animación de calle con el espectáculo itinerante ‘A luz do Camiño’, de Troula Animación, a partir de las 18:30 horas, que desfilarán desde la residencia de mayores hasta la Praza do Concello con “zancudos”, patinadoras y tambores. El ambiente festivo seguirá por las calles con la charanga BB+, que estará recorriendo el centro urbano hasta las 21 horas.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Los jubilados de Boiro reclaman una residencia y valoran nuevas estrategias en la Confemac
Sandra Rey
El mural fue pintado por las alumnas en el paseo de Canelas

Un mural por la libertad con motivo del 25-N
Fátima Frieiro
Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago

Aceptan dos años de cárcel para el boirense acusado de homicidio en grado de tentativa
Sandra Rey
El encuentro tuvo lugar en el Auditorio

El gobierno local y el Colegio de Psicología demandan más profesionales en los colegios
Fátima Frieiro