La exposición del XIX Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez aterriza en el Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira

Imagen de una anterior exposición en el Lustres Rivas

Una nueva exposición llega al Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira a través el XIX Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez, impulsado por la Diputación de A Coruña.

La apertura de la muestra tendrá lugar este jueves, 27 de noviembre, a las 20 horas, en dicha dependencia municipal de la mano de la concejala de Cultura, Ana Barreiro.

Además de esta exposición, bajo el amparo de este mismo premio, llega un obradoiro de grabado que se impartirá el martes, 2 de diciembre, a partir de las 16 horas, en el propio Lustres Rivas. Se trata de una acción formativa gratuita dirigida a público mayor de 16 años.

Las personas interesadas disponen hasta el 27 de noviembre para inscribirse en el talle, a través de correo electrónico culturafestexos@ribeira.gal.