O Barbanza

La Asociación de Empresarios de Ribeira sortea 500 euros en vales de compra por el Black Friday

Para poder participar deberán hacerse compras y consumiciones en los locales adheridos durante los días 28 y 29 de noviembre

Sandra Rey
26/11/2025 13:20
Campaña Black Friday en Vilagarcía del año pasado
Campaña Black Friday en Vilagarcía del año pasado
Gonzalo Salgado
Las Asociación de Empresarios de Ribeira pone en marcha un sorteo de 500 euros en vales de compra en el marco de la campaña local por el Black Friday. La forma de participar será comprando o consumiendo en cualquier establecimiento asociado durante los días 28 y 29 de noviembre

El sorteo se realizará el lunes 1 de diciembre, a la 10 horas, en el local de la asociación. En total habrá hasta nueve ganadores  -ocho con vales de 50 euros y uno con un vale de 100 euros - y el importe del premio debe gastarse en los negocios asociados antes del 30 de diciembre.

Para poder participar, los clientes también deberán inscribirse en la pestaña 'Sorteos' de la web www.empresariosriveira.con, efectuando el correspondiente registro de la compra o consumición realizada. Cuantos más registros se hagan, más posibilidades de ganar.

Como únicos requisitos, los participantes deben ser mayores de edad y conservar el ticket de compra o de la consumición, a modo de justificante. 

El objetivo fundamental de la campaña es incrementar las ventas e incentivar el consumo en los pequeños comercios de Ribeira, aprovechando el auge de la campaña el Black Friday.

