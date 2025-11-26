El Concello de Boiro y la ABE renuevan su convenio de colaboración

Firma del acuerdo de colaboración Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el presidente de la Asociación Boirense de Empresas (ABE), Daniel García Dosil, han firmado el convenio anual para llevar a cabo actividades de promoción económica y comercial, renovando así su colaboración.

En el encuentro, junto al concejal de Comercio, Formación y Empleo, Roberjo Lojo, analizaron también las principales líneas de trabajo a desarrollar durante los próximos meses y la campaña de Navidad.

El Concello de Boiro destina 30.000 euros para el impulso de la actividad comercial en el municipio con la realización de diversas propuestas y campañas promovidas por la ABE para favorecer el comercio local.

Además de las campañas específicas que la asociación empresarial lleva a cabo a lo largo del año, cuenta con personal administrativo y técnico dedicado al asesoramiento, al emprendimiento y a la actividad empresarial.

Este convenio de colaboración forma parte de las acciones que el Concello de Boiro lleva a cabo en materia de promoción económica, del empresariado y el emprendimiento para fomentar el empleo en el municipio.