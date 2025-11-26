Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El Concello de Boiro y la ABE renuevan su convenio de colaboración

El gobierno municipal destina 30.000 euros  para el impulso de la actividad comercial a través de actividades desarrollada por la asociación

Sandra Rey
26/11/2025 12:42
Firma del acuerdo de colaboración
Firma del acuerdo de colaboración
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el presidente de la Asociación Boirense de Empresas (ABE), Daniel García Dosil, han firmado el convenio anual para llevar a cabo actividades de promoción económica y comercial, renovando así su colaboración.

En el encuentro, junto al concejal de Comercio, Formación y Empleo, Roberjo Lojo, analizaron también las principales líneas de trabajo a desarrollar durante los próximos meses y la campaña de Navidad.

El Concello de Boiro destina 30.000 euros para el impulso de la actividad comercial en el municipio con la realización de diversas propuestas y campañas promovidas por la ABE para favorecer el comercio local.

Además de las campañas específicas que la asociación empresarial lleva a cabo a lo largo del año, cuenta con personal administrativo y técnico dedicado al asesoramiento, al emprendimiento y a la actividad empresarial.

Este convenio de colaboración forma parte de las acciones que el Concello de Boiro lleva a cabo en materia de promoción económica, del empresariado y el emprendimiento para fomentar el empleo en el municipio.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Román Rodríguez visita el CEIP Vales Vilamarín de Betanzos

A Xunta invirte preto de 500 millóns de euros en melloras en centros educativos
Redacción
Imagen de un escaparate por el Black Friday

Black Friday en Boiro: la ABE impulsa un fin de semana de ocio y compras en el comercio local
Sandra Rey
Los alumnos del club vilagarciano le hicieron un cálido recibimiento a su maestro y entrenador

Andrés Senín se convierte en el séptimo dan en judo más joven de Galicia
Redacción
Campaña Black Friday en Vilagarcía del año pasado

La Asociación de Empresarios de Ribeira sortea 500 euros en vales de compra por el Black Friday
Sandra Rey