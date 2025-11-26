El Concello de Boiro finaliza las obras de mejora en los accesos y servicios de la playa de Mañóns

El vial renovado Cedida

El Concello de Boiro ha finalizado las obras para la mejora de los accesos y servicios a la playa de Mañóns, una actuación que llevó a cabo mediante el financiamientos de la Diputación de A Coruña a través del Plan de Obras y Servicios (POS+) por un importe de 67.387 euros.

Con estas actuaciones se ha mejorado el firme del vial de acceso para un recorrido seguro a la zona del arenal, dotándolo de nuevos espacios de aparcamiento y senderos para peatones. Además, se llevó a cabo la canalización de las aguas pluviales eliminando la alcantarilla que generaba problemas de seguridad viaria.

Asimismo, se ejecutó la renovación de 180 metros de vía con un ancho de ocho metros, dejando a cada margen "aceras" de cinco metros con un acabado de arena cemento para facilitar el acceso de los peatones a la playa. Para el pavimento se empleó mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor con riegos de adherencias entre capas. La actuación se remató con el pintado de las marcas viarias y de señalización.