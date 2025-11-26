Black Friday en Boiro: la ABE impulsa un fin de semana de ocio y compras en el comercio local
Además de los descuentos, la campaña contará con iniciativas como el tren infantil o palomitas gratuitas
Boiro se prepara para vivir uno de los fines de semana comerciales más potentes con el 'Black Finde', una campaña creada por la Asociación Boirense de Empresarios y que nace con el lema 'Creando comunidade, mercando local'.
Durante los días 28 y 29 de noviembre, 36 negocios locales ofrecerán descuentos y promociones especiales, convirtiendo las calles del municipio en un espacio activo, atractivo y lleno de oportunidades para vecinos y visitantes.
Para fomentar el ambiente y ofrecer alternativas de ocio en familia, la asociación organiza actividades complementarias como el clásico tren infantil, que recorrerá todo el municipio en horario de 16:30 a 21:00. También, en la parada que hace dicho vehículo en la Praza do Concello, habrá entrega gratuita de palomitas desde las 18 hasta las 21 horas.
Asimismo, los establecimiento participantes exhibirán globos negros y carteles oficiales, creando una imagen unificada que permitirá identificar rápidamente todos los negocios adheridos a la campaña.
Por otro lado, este 'Black Finde' llega acompañado de un incentivo: los Bonos MercaNaVila, que continúan vigentes y pueden acumularse a los descuentos de la campaña.