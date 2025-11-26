Mi cuenta

Black Friday en Boiro: la ABE impulsa un fin de semana de ocio y compras en el comercio local

Además de los descuentos, la campaña contará con iniciativas como el tren infantil o palomitas gratuitas

Sandra Rey
26/11/2025 14:08
Imagen de un escaparate por el Black Friday
Imagen de un escaparate por el Black Friday
Gonzalo Salgado
Boiro se prepara para vivir uno de los fines de semana comerciales más potentes con el 'Black Finde', una campaña creada por la Asociación Boirense de Empresarios y que nace con el lema 'Creando comunidade, mercando local'. 

Durante los días 28 y 29 de noviembre, 36 negocios locales ofrecerán descuentos y promociones especiales, convirtiendo las calles del municipio en un espacio activo, atractivo y lleno de oportunidades para vecinos y visitantes.

Para fomentar el ambiente y ofrecer alternativas de ocio en familia, la asociación organiza actividades complementarias como el clásico tren infantil, que recorrerá todo el municipio en horario de 16:30 a 21:00. También, en la parada que hace dicho vehículo en la Praza do Concello, habrá entrega gratuita de palomitas desde las 18 hasta las 21 horas.

Asimismo, los establecimiento participantes exhibirán globos negros y carteles oficiales, creando una imagen unificada que permitirá identificar rápidamente todos los negocios adheridos a la campaña.

Por otro lado, este 'Black Finde' llega acompañado de un incentivo: los Bonos MercaNaVila, que continúan vigentes y pueden acumularse a los descuentos de la campaña

