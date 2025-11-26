Aceptan dos años de cárcel para el boirense acusado de homicidio en grado de tentativa

Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago Chechu Río

El vecino de Boiro al que pedían inicialmente una pena de ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, aceptó dos años de prisión y el pago de 35.000 euros a la víctima por los daños causados. Así se acordó en una vista de conformidad celebrada este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago.

Con este acuerdo, en el que se aplicó la circunstancia atenuante de reparación del daño -el acusado ya pagó 20.000 euros de la indemnización- y el atenuante de actuar bajo la influencia de drogas, se le impuso al acusado la pena de dos años de cárcel. Además, el boirense no podrá aproximarse a la víctima a menos de 100 metros y tiene la prohibición de comunicarse con él durante siete años.

Con todo, la ejecución de la pena de prisión quedó suspendida con la condición de que el procesado no cometa ningún delito en tres años, que abone los 15.000 euros restantes de la indemnización y cumpla las penas de prohibición de comunicación y alejamiento.

Los hechos

Los hechos se remontan al 9 de enero de 2022, cuando el acusado disparó a la víctima con una carabina de aire comprimido. El enjuiciado y la víctima tuvieron una primera discusión en una cafetería y, al salir este primero y sentarse en el capó de su coche, escribió al hermano del herido advirtiendo de que iba a "matar" a su hermano.

Al rato, el referido salió del establecimiento, puso en marcha su vehículo junto al lugar en el que estaba el acusado, se apeó del mismo y se inició una discusión entre ambos.

En ese momento, el acusado tomó una carabina de aire comprimido modificada -que no fue recuperada- y disparó hasta en dos ocasiones a la víctima en una pierna, generándole daños médicos que implicaron intervenciones quirúrgicas y una curación de 160 días moderados y 30 de hospitalización.