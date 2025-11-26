A Pobra reparte 6.200 euros para estimular las compras en el comercio local durante la Navidad

Presentación de la campaña Cedida

La concejalía de Promoción Económica estimulará el consumo del comercio local durante la Navidad a través del reparto de 6.200 “caramiñas” (6.200 euros), en el marco de la campaña ‘Descubre as Caramiñas da Pobra do Caramiñal e comparte o teu Nadal”.

Tal y como avanzó la concejala, Amparo Cerecedo, el objetivo de la iniciativa “é achegar á cidadanía ás rúas do municipio, animándoa a descubrir e a fotografar os recunchos do Nadal”. Estas imágenes son precisamente las que permitirán optar a los bonos regalo “caramiñas”, por un valor de 200 euros cada uno y que se podrán gastar en los negocios adheridos a la campaña.

La acción estará disponible desde el próximo lunes, 1 de diciembre, y hasta el día 31 del mismo mes (ambos incluidos). Podrá tomar parte en la misma cualquier persona mayor de 14 años y que posea una cuenta propia de Instagram. Para que la participación pueda ser válida, el perfil deberá ser público o, en todo caso, la persona tendrá que enviar una captura de pantalla por mensaje directo.

Cada usuario deberá hacer, como mínimo, una foto en alguno de los espacios de Navidad existente y que, además, deberá compartirse en stories mencionando a la cuenta del sorteo, que es: @caraminhasnapobra.