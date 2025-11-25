Luis Pérez Barral muestra su apoyo a las limpiadoras del Hospital do Barbanza durante las protestas

Imagen de la concentración Cedida

El portavoz del BNG de Ribeira, Luis Pérez Barral, se reunió ayer con las trabajadoras de limpieza del Hospital do Barbanza, coincidiendo con la concentración convocada por el personal para reclamar la equiparación salarial con sus compañeras de otros centros sanitarios del área.

Según expone, las profesionales denuncian que cobran menos por el mismo trabajo, pese a realizar las mismas funciones y responsabilidades, que en otros hospitales. Además, llevan meses solicitando encuentros con la gerencia y con las autoridades sanitarias, sin que estas accediesen a reunirse con el personal, “o que agrava unha situación laboral que cualifican de inxusta e discriminatoria”, apunta Pérez Barral.

Durante el encuentro, el BNG recogió sus demandas y se comprometió a trasladarlas a las instancias competentes. “Da limpeza do hospital depende as intervencións cirúrxicas, a hixiese nas consultas e o benestar das persoas ingresadas. Sen o seu traballo, non hai atención sanitaria segura nin de calidade”, afirma el portavoz. Así, el Bloque reclama a Sanidade que abran un proceso de diálogo con el personal.