La Policía Nacional y Guardacostas comisan 74 kilogramos de centolla en Rianxo

Contra la persona responsable se ha tramitado una acta de sanción por infringir la Ley de Pesca de Galicia

Sandra Rey
25/11/2025 12:11
Las centollas confiscadas
Agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) comisaron 74 kilos de centolla, así como un vehículo, en el marco de un operativo de control y rastreo de productos pesqueros llevado a cabo el pasado 22 de noviembre en Rianxo. Los animales, al encontrarse vivos, fueron devueltos al mar por el servicio de Guardacostas de Galicia.

En la intervención, los agentes identificaron una persona y tramitaron una acta de sanción por infringir la Ley de Pesca de Galicia. En cuanto al operativo, este se enmarca en refuerzo realizado por UPA, en colaboración con la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores, en el marco de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos afectados. El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva cono en la venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias.

