Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La ABE reúne a 57 empresas en una jornada formativa sobre el nuevo sistema de verificación de facturas

La sesión estuvo impartida por Daniel Cerqueiro, el CMO de la compañía de transformación digital Docuten

Sandra Rey
25/11/2025 17:25
Imagen de la formación
Imagen de la formación
Cedida
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) reunió este martes a 57 empresas en una jornada para formar sobre la nueva normativa estatal que transformará el sistema de verificación de facturas de autónomo y pymes: el VeriFactu. 

La sesión estuvo impartida por Daniel Cerqueiro, el CMO de la compañía de transformación digital Docuten

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de la sesión plenaria de este lunes

El Pleno de Ribeira saca adelante la prórroga forzosa por nueve meses del SAF
Sandra Rey
El ideal gallego

El Concello de Ribeira convoca subvenciones destinadas a las asociaciones de mayores
Redacción
Tania Álvarez junto a William Short

Tania Álvarez disputó una regata amistosa en el Támesis
Redacción
Imagen de la concentración

Luis Pérez Barral muestra su apoyo a las limpiadoras del Hospital do Barbanza durante las protestas
Redacción