La ABE reúne a 57 empresas en una jornada formativa sobre el nuevo sistema de verificación de facturas

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) reunió este martes a 57 empresas en una jornada para formar sobre la nueva normativa estatal que transformará el sistema de verificación de facturas de autónomo y pymes: el VeriFactu.

La sesión estuvo impartida por Daniel Cerqueiro, el CMO de la compañía de transformación digital Docuten