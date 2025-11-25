O Barbanza
La ABE reúne a 57 empresas en una jornada formativa sobre el nuevo sistema de verificación de facturas
La sesión estuvo impartida por Daniel Cerqueiro, el CMO de la compañía de transformación digital Docuten
La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) reunió este martes a 57 empresas en una jornada para formar sobre la nueva normativa estatal que transformará el sistema de verificación de facturas de autónomo y pymes: el VeriFactu.
